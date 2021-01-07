Кому в Одессе отключат свет 8 января – список адресов

Завтра, в пятницу, 8 января, в Одессе из-за плановых работ отключат электричество жителям пяти улиц.
По данным компании «Одессаоблэнерго», без света на время останутся такие адреса:
- Академика Вильямса улица, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502, 50а;
- Ветрова улица, 43;
- Генерала Петрова улица, 9, 9/2, 11, 11/2;
- Дача Ковалевского улица, 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268, 1403, 1406, 107109, 140/13, 140/14, 140/5, 140/7, 140/8, 140/9, 140уч3, 140/10, 140/11, 140/12;
- переулок Амундсена, 9, 11.
Время отключения: с 09:00 до 17:00 часов.