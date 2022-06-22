Кому в Одессе отключат газ 23 июня?

Завтра, в четверг, 23 июня 2022 года, в Одессе на весь день останутся без газа более десятка улиц.

Как сообщили в управлении эксплуатации газового хозяйства Одессы, это связано с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Фонтанская дорога / Граничный переулок.

Так, с 9:00 до 19:00 часов газоснабжения будут отключены потребители по следующим адресам:

Фонтанская дорога, 58/1, 60/2, 71, 71а/3, 71б, 71в, 73/75, 91, 91а, 93/1;

ул. Бернардацци, 21/2;

ул. Толбухина, 1а, 12, 13, 20/1, 71а, 73, 75, 81а, 83а, 83б, 83в, 85а, 83, 87б, 125а, 129б, 135;

ул. Цветочная, 9/84, 4/91, 6/90, 5/87, 3/88, 15/80, 2, 30;

ул. Цветочная, 1;

ул. Дмитрия Донского, 2а/5, 2а/7, 2а/9, 2а/10, 2а/11, 2а/15, 59;

пер. Прорезной, 11, 19, 21, 23, 25;

ул. Левкойная, 15, 26;

ул. Ванцетти, 12;

ул. Бахчевая, 5/5, 8/10 (участок 32, 28, 1, 26, 25, 2, 3, 4, 16, 14, 12, 10/1, 10, 6, 7, 9, 11, 13, 17 , 19, 19/1, 20, 21, 22, 24), 6, 40б, 40;

ул. Окружная, 38/5, 29а, 11б, 13в/2;

пер. Безымянный, 10/1.

Как сообщалось ранее, с 1 мая 2022 года «Нафтогаз Украины» стал поставщиком «последней надежды» для 8,8 миллионов украинцев.