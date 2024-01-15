Кому отключат свет в Одессе 15 января: адреса и время включения

Сегодня, 15 января 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без электроснабжения до вечера из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК.
Южный РЭС
Работы до 17.00
- Зеленая горка, 28,
- Белорусская, 24,30,
- Сиреневая, 55,
- Озерная, 43,46/47,
- Проектируемая, 1/2/1,1/корп.15,
- Сухолимана, 29.
Северный РЭС
Работы до 18.00
- пер. Л. Гинзбург, 5-43,
- пер. Оранжерейный, 18А-32, 25-43А,
- Хуторская, 15-105, 26-66,
- А. Панкратовой, 16-34А, 19-61,
- Ховкина, 1-51а,
- пер. Цементный, 1-17,2-16А,
- Котляревского, 1-23, 4-14А,
- Круговая, 4-58, 1-55,
- Геологическая, 9,9а,23а,
- Степная, 1-31, 2-22,
- пер. Шебелинский, 13-27,
- пер. Хуторской 14-22,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5
Центральный РЭС
Работы до 17.00
- Днестровская, 2г,
- Педагогическая, 21/1,
- ул. Девятая, 3-15, 4-18,
- ул. Десятая, 1-11, 2-14,
- ул. Одиннадцатая,
- Днестровская, 1-19А, 2-16,
- Кустанайская, 3,3а,
- Овидиопольская, 1-11, 2-26а,
- Прирейкова, 21-31, 40-50,
- пер. 1-й Кустанайский, 1,2,
- пер. 2-й Кустанайский, 2,2а,4,
- пер. Азовский, 1,1а,2,3,4,6, 6а,8,10,12,14,16,
- Канатная 102,102/корп.1,
- Днестровская, 2-12,
- Иоганна Гена,1,3,5, 6,6б,7,8,9,11,
- Столбовая, 20-26,15-17,
- Суперфосфатная,1-33, 2-40а,
- Брестская,2-24,3-53,
- Луговая,1-73,2-50,
- Новикова, 17а,
- Остапа Вишни, 2-44, 3-25,
- Танкистов, 1-97, 2-62,
- Канатная,95,97,97/корп.1,100/5,100/корп.3,100/корп.4,100/корп.5,101,
- ул. Кустанайская, 5,
- Самолетная, 22,
- Сенная , 1-15,
- Кандинского, 1-73, 2-56А,
- Кустанайская, 2-28,
- М. Заднепровского, 3А-27А, 4-32, ул.3-я,4- а,5-я,
- Заводские.