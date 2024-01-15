Новости Одессы и Одесской области

Кому отключат свет в Одессе 15 января: адреса и время включения

Кому отключат свет в Одессе 15 января: адреса и время включения

Сегодня, 15 января 2024 года, ряд одесских улиц снова останутся без электроснабжения до вечера из-за ремонтных работ, которые проводит ДТЭК.

Южный РЭС

Работы до 17.00

  • Зеленая горка, 28,
  • Белорусская, 24,30,
  • Сиреневая, 55,
  • Озерная, 43,46/47,
  • Проектируемая, 1/2/1,1/корп.15,
  • Сухолимана, 29.

Северный РЭС

Работы до 18.00

  • пер. Л. Гинзбург, 5-43,
  • пер. Оранжерейный, 18А-32, 25-43А,
  • Хуторская, 15-105, 26-66,
  • А. Панкратовой, 16-34А, 19-61,
  • Ховкина, 1-51а,
  • пер. Цементный, 1-17,2-16А,
  • Котляревского, 1-23, 4-14А,
  • Круговая, 4-58, 1-55,
  • Геологическая, 9,9а,23а,
  • Степная, 1-31, 2-22,
  • пер. Шебелинский, 13-27,
  • пер. Хуторской 14-22,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5

Центральный РЭС

Работы до 17.00

  • Днестровская, 2г,
  • Педагогическая, 21/1,
  • ул. Девятая, 3-15, 4-18,
  • ул. Десятая, 1-11, 2-14,
  • ул. Одиннадцатая,
  • Днестровская, 1-19А, 2-16,
  • Кустанайская, 3,3а,
  • Овидиопольская, 1-11, 2-26а,
  • Прирейкова, 21-31, 40-50,
  • пер. 1-й Кустанайский, 1,2,
  • пер. 2-й Кустанайский, 2,2а,4,
  • пер. Азовский, 1,1а,2,3,4,6, 6а,8,10,12,14,16,
  • Канатная 102,102/корп.1,
  • Днестровская, 2-12,
  • Иоганна Гена,1,3,5, 6,6б,7,8,9,11,
  • Столбовая, 20-26,15-17,
  • Суперфосфатная,1-33, 2-40а,
  • Брестская,2-24,3-53,
  • Луговая,1-73,2-50,
  • Новикова, 17а,
  • Остапа Вишни, 2-44, 3-25,
  • Танкистов, 1-97, 2-62,
  • Канатная,95,97,97/корп.1,100/5,100/корп.3,100/корп.4,100/корп.5,101,
  • ул. Кустанайская, 5,
  • Самолетная, 22,
  • Сенная , 1-15,
  • Кандинского, 1-73, 2-56А,
  • Кустанайская, 2-28,
  • М. Заднепровского, 3А-27А, 4-32, ул.3-я,4- а,5-я,
  • Заводские.
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