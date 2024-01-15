Новини Одеси та Одеської області

Кому відключать світло в Одесі 15 січня: адреси та час включення

Кому відключать світло в Одесі 15 січня: адреси та час включення

Сьогодні, 15 січня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без електропостачання до вечора через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Зелена гірка, 28,
  • Білоруська, 24,30,
  • Бузкова, 55,
  • Озерна, 43,46/47,
  • Проектуєма, 1/2/1,1/корп.15,
  • Сухолимана, 29.

Північний РЕМ

Роботи до 18.00

  • пров. Л. Гінзбург, 5-43,
  • пров. Оранжерейний, 18А-32, 25-43А,
  • Хуторська,15-105, 26-66,
  • А. Панкратової, 16-34А,19-61,
  • Хавкіна, 1-51а,
  • пров. Цементний, 1-17,2-16А,
  • Котляревського, 1-23, 4-14А,
  • Кругова, 4-58, 1-55,
  • Геологічна, 9,9а,23а,
  • Степова, 1-31, 2-22,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • пров. Хуторський 14-22,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00

  • Дністровська, 2г,
  • Педагогічна, 21/1,
  • вул. Дев’ята, 3-15, 4-18,
  • вул. Десята, 1- 11, 2-14,
  • вул. Одинадцята,
  • Дністровська, 1-19А, 2-16,
  • Кустанайська, 3,3а,
  • Овідіопольська, 1-11, 2-26а,
  • Прирейкова, 21-31, 40-50,
  • пров. 1-й Кустанайський, 1,2,
  • пров. 2-й Кустанайський, 2,2а,4,
  • пров.Азовський, 1,1а,2,3,4,6, 6а,8,10,12,14,16,
  • Канатна 102,102/корп.1,
  • Дністровська, 2- 12,
  • Іоганна Гена,1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
  • Стовпова, 20-26,15-17,
  • Суперфосфатна,1-33, 2-40а,
  • Брестська,2-24,3-53,
  • Лугова,1-73,2-50,
  • Новікова, 17а,
  • Остапа Вишні, 2-44, 3-25,
  • Танкістів,  1-97, 2-62,
  • Канатна,95,97,97/корп.1,100/5,100/корп.3,100/корп.4,100/корп.5,101,
  • вул. Кустанайська, 5,
  • Літакова, 22,
  • Сінна , 1-15,
  • Кандинського, 1-73, 2-56А,
  • Кустанайська, 2-28,
  • М. Задніпровського, 3А-27А, 4-32, вул.3-я,4-а,5-а,
  • Заводські.
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