Кому відключать світло в Одесі 15 січня: адреси та час включення

Сьогодні, 15 січня 2024 року, низка одеських вулиць знову залишаться без електропостачання до вечора через ремонтні роботи, які проводить ДТЕК.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00
- Зелена гірка, 28,
- Білоруська, 24,30,
- Бузкова, 55,
- Озерна, 43,46/47,
- Проектуєма, 1/2/1,1/корп.15,
- Сухолимана, 29.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- пров. Л. Гінзбург, 5-43,
- пров. Оранжерейний, 18А-32, 25-43А,
- Хуторська,15-105, 26-66,
- А. Панкратової, 16-34А,19-61,
- Хавкіна, 1-51а,
- пров. Цементний, 1-17,2-16А,
- Котляревського, 1-23, 4-14А,
- Кругова, 4-58, 1-55,
- Геологічна, 9,9а,23а,
- Степова, 1-31, 2-22,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- пров. Хуторський 14-22,
- пров. 4-й Деревообробний, 5.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00
- Дністровська, 2г,
- Педагогічна, 21/1,
- вул. Дев’ята, 3-15, 4-18,
- вул. Десята, 1- 11, 2-14,
- вул. Одинадцята,
- Дністровська, 1-19А, 2-16,
- Кустанайська, 3,3а,
- Овідіопольська, 1-11, 2-26а,
- Прирейкова, 21-31, 40-50,
- пров. 1-й Кустанайський, 1,2,
- пров. 2-й Кустанайський, 2,2а,4,
- пров.Азовський, 1,1а,2,3,4,6, 6а,8,10,12,14,16,
- Канатна 102,102/корп.1,
- Дністровська, 2- 12,
- Іоганна Гена,1,3,5,6,6б,7,8,9,11,
- Стовпова, 20-26,15-17,
- Суперфосфатна,1-33, 2-40а,
- Брестська,2-24,3-53,
- Лугова,1-73,2-50,
- Новікова, 17а,
- Остапа Вишні, 2-44, 3-25,
- Танкістів, 1-97, 2-62,
- Канатна,95,97,97/корп.1,100/5,100/корп.3,100/корп.4,100/корп.5,101,
- вул. Кустанайська, 5,
- Літакова, 22,
- Сінна , 1-15,
- Кандинського, 1-73, 2-56А,
- Кустанайська, 2-28,
- М. Задніпровського, 3А-27А, 4-32, вул.3-я,4-а,5-а,
- Заводські.