﻿ Компьютерную игру по мотивам этнофильма хотят создать в Измаиле - Одесская Жизнь

Игру помогут создавать измаильские школьники и их учителя.

В Измаиле решили создать компьютерную обучающую игру по мотивам документального фильма «Место силы» о селе Криничное Болградского района. Как сообщает БессарабияИнформ, таким образом инициаторы проекта хотят передать опыт прошлых поколений болгар Бессарабии детям в доступной им форме.

На презентации проекта в Измаильском государственном гуманитарном университете школьников уже обучили базовым навыкам по разработке компьютерных игр, а также рассказали о концепции будущей игры. Также дети имели возможность пообщаться с автором фильма «Место силы» Татьяной Станевой.

Отметим, стартап этого проекта в скором будущем планирует запустить «Центр развития Бессарабии». Идею поддержали в Одесском национальном политехническом университете и Придунайском филиале МАУП.

Фото: БессарабияИнформ.