fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Комендантский час в Одессе пока не вводят, но просят ограничить передвижение по городу (видео)

Комендантский час в Одессе пока не вводят, но просят ограничить передвижение по городу (видео)

На днях комиссия по вопросам техногенной безопасности рекомендовала запретить выходить на улицу в выходные без крайней нужды жителям Одессы и некоторых районов.

Речь шла о введении т.н. комендантского часа.

Так, с 13.00 субботы до 6.00 понедельника жителям Одессы, Подольска и Подольского района, а также Беляевского района было рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

Предписание носило рекомендательный характер, а окончательное решение оставалось за представителями власти.

Вскоре в мэрии Одессы отреагировали на заявление комиссии. Городские власти отметили, что введение ограничений в обязательном порядке пока не предвидится. Также отказались вводить комендантский час и в полиции Одесской области.

При этом горожанам рекомендовали прислушаться к рекомендациям комиссии и максимально ограничить передвижение по улице в выходные и праздники.

Так, выходить просят в крайнем случае, группами не больше двух человек.

Также одесситов призывают сократить, а по возможности свести к нулю нахождение в общественных местах, кроме магазинов и аптек.

Можно выгулять собаку одному человеку.

Пенсионерам не рекомендовано отходить дальше, чем на два километра, от дома.

– Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом Одессы стала инфекционная больница, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Какое решение приняли в Подольском и Беляевском районе и в городе Подольск, пока неизвестно. Местные власти должны решить это в локальном порядке, исходя из ситуации.

Фото: Мария Котова

Видео: Думская, 1

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

1 комментарий
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Жуниро
Гость
Жуниро

Їм не соромно цинічно порушувати Конституцію!

Голос за0Голос против  Ответить
9 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить