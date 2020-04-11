Комендантский час в Одессе пока не вводят, но просят ограничить передвижение по городу (видео)

На днях комиссия по вопросам техногенной безопасности рекомендовала запретить выходить на улицу в выходные без крайней нужды жителям Одессы и некоторых районов.

Речь шла о введении т.н. комендантского часа.

Так, с 13.00 субботы до 6.00 понедельника жителям Одессы, Подольска и Подольского района, а также Беляевского района было рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости.

Предписание носило рекомендательный характер, а окончательное решение оставалось за представителями власти.

Вскоре в мэрии Одессы отреагировали на заявление комиссии. Городские власти отметили, что введение ограничений в обязательном порядке пока не предвидится. Также отказались вводить комендантский час и в полиции Одесской области.

При этом горожанам рекомендовали прислушаться к рекомендациям комиссии и максимально ограничить передвижение по улице в выходные и праздники.

Так, выходить просят в крайнем случае, группами не больше двух человек.

Также одесситов призывают сократить, а по возможности свести к нулю нахождение в общественных местах, кроме магазинов и аптек.

Можно выгулять собаку одному человеку.

Пенсионерам не рекомендовано отходить дальше, чем на два километра, от дома.

– Я не хочу, чтобы самым посещаемым местом Одессы стала инфекционная больница, – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Какое решение приняли в Подольском и Беляевском районе и в городе Подольск, пока неизвестно. Местные власти должны решить это в локальном порядке, исходя из ситуации.

Фото: Мария Котова

Видео: Думская, 1

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