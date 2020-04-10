Комендантский час: в Одессе и области хотят запретить ходить по улице в выходные

Об этом речь шла на заседании областной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает dumskaya.net.

Ограничения на период карантина предлагают ввести с 13.00 субботы до 6.00 понедельника. Если в понедельник или во вторник по каким-то причинам тоже выходной, например, в связи с праздником, то ограничение рекомендуют продлить до 6 утра первого рабочего дня.

Другими словами, рекомендовано появляться на улице в режиме комендантского часа – только в самых крайних случаях.

Запрет хотят ввести в Одессе, Подольске и Подольском районе, а также в Беляевском районе.

Если мэры и главы администраций одобрят нововведение, то оно может вступить в силу уже в эту субботу, 11 апреля.

Фото: Пронедра, dumskaya.net

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