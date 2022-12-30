Комендантский час на Новый год: что грозит нарушителям?

У законопослушного гражданина проверят документы и отпустят, — так глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко ответил на вопрос о том, что может грозить нарушителям комендантского часа в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в блиц-интервью для «Интерфакс-Украина».

По словам главы нацполиции, законопослушных граждан, нарушивших комендантский час в новогоднюю ночь, ждет два варианта событий:

если документы при себе — проверят, сделают замечание и отпустят;

если документов нет — отвезут в отделение для выяснения личности, также сделают замечание и отпустят (но это будет не быстро).

А вот не законопослушных отвезут в отделение до суда и следствия.

Напомним: комендантский час в Одесской области на новогодние праздники оставили без изменений: он продлится с 23:00 до 5:00 часов.