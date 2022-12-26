Комендантский час: будет ли он действовать в Одессе на Новый год?

В Одессе и области в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года комендантский час будет действовать как обычно, с 23.00 31 декабря, до 05:00 1 января.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI
Там напомнили, что комендантский час продолжает действовать без исключений:
- в Киевской, Харьковской, Ивано-Франковской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской областях, в Киеве и Кривом Роге – с 23:00 до 5:00;
- во Львовской, Днепропетровской, Ривненской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Николаевской, Хмельницкой и Черновицкой областях – с 00:00 до 5:00;
- в Черниговской и Сумской областях – с 23:00 до 4:00;
- в Луганской и Донецкой областях – с 21:00 до 5:00;
- в Херсонской области – с 19:00 до 6:30.
И лишь на Закарпатье можно будет погулять с 31 декабря на 1 января: там ограничений нет.
Нарушителей комендантского часа на Новый год будут проверять и задерживать
А спикер председателя Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире национального телемарафона заявила, что и в новогоднюю ночь правоохранители будут проверять и задерживать нарушителей комендантского часа:
«Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас — праздничный или непраздничный — есть определенные требования комендантского часа. Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица».
При этом Марьяна Рева напомнила о запрете на использование пиротехники, призвав украинцев подумать о тех, кому петарды и салюты могут напомнить о взрывах снарядов.