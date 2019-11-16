Комбайнера з Одещини Зеленський нагородив орденом “За заслуги”

По Одеській області було відібрано 76 проб питної води

Одеська область є лідером у кількості медзакладів, які зареєстровані у електронній системі охорони здоров’я.

За підсумком рейтинг-акції “Краща СТО в Україні-2019” були визначені ТОП-100 СТО в Україні і Кращі СТО в регіонах.

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