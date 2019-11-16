Комбайнера з Одещини Зеленський нагородив орденом “За заслуги”

Президент України Володимир Зеленський видав указ про відзначення державними нагородами України низки працівників агропромислового комплексу.
Відповідний указ №849/2019 опубліковано на сайті глави держави.
За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства постановили:
Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня Мірчева Сергія Вікторовича – механізатора-комбайнера сільськогосподарського виробничого кооперативу “Криничне”, Одеська область.
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