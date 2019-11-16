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Новости Одессы и Одесской области

Комбайнера з Одещини Зеленський нагородив орденом “За заслуги”

Комбайнера з Одещини Зеленський нагородив орденом “За заслуги”

Президент України Володимир Зеленський видав указ про відзначення державними нагородами України низки працівників агропромислового комплексу.

Відповідний указ №849/2019 опубліковано на сайті глави держави.

За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства постановили:

Нагородити орденом “За заслуги” III ступеня Мірчева Сергія Вікторовича – механізатора-комбайнера сільськогосподарського виробничого кооперативу “Криничне”, Одеська область.

Фото: partland.biz.ua

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