Колективно чи індивідуально: одеситів запрошують стати донорами крові

Здача донорської крові зараз особливо актуальна, тому що існує нагальна потреба в поповненні загального банку крові.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Всі, хто бажає стати донорами крові і допомогти в порятунку людських життів, можуть зробити це на Одеській обласній станції переливання крові за адресою: Бісквітний пров., 2/3 (район пологового будинку №1).

Час роботи: з понеділка по четвер – 8: 00-14: 45, субота – 8: 00-13: 45. Можна попередньо записатися через онлайн-форму.

На обласній станції переливання крові посилений санітарно-епідемічний режим, усім відвідувачам на вході проводиться безконтактне вимірювання температури.

У разі організації колективної здачі донорської крові (не менше 20 донорів), можливий виїзд бригади для забору крові. Номер телефону реєстратури: (048) 776-04-67.

Також донорську кров для потреб пацієнтів медзакладів Одеси можна здати на міській станції переливання крові при міській клінічній лікарні №11 за адресою: вул. Академіка Воробйова, 5.

Час роботи: 9: 00-12: 00 з понеділка по п’ятницю.

Донором може стати особа віком від 18 років і вагою від 50 кілограмів, що не має протипоказань. Щоб здати кров, при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Донори оглядаються лікарем і проходять безкоштовне лабораторне обстеження: клінічний і біохімічний аналіз крові, а також аналіз крові на ВІЛ, сифіліс, гепатити В і С (кров для обстеження на ці аналізи береться під час здачі крові).

Законодавство України передбачає звільнення донора від роботи в день здачі крові і на наступний день зі збереженням зарплати за цей час.

Фото: ХОР

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