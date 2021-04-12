Кого сегодня поздравляют с днем ангела?

Сегодня, 12 апреля, день ангела у Софрона.
Это довольно редкое мужское имя греческого происхождения. В переводе оно означает «благоразумный», «здравомыслящий», «мудрый», «разумный».
Известные личности с именем Софрон:
Софрон Сиракузский — древнегреческий драматург (время расцвета ок. 430 до н. э.);
Софрон (Мудрый) (1923—2014) — украинский религиозный деятель, епископ-эмерит Ивано-Франковской епархии УГКЦ, василианин;
Софроний Иерусалимский — иерусалимский патриарх, католический и православный святой;
Софроний Врачанский — православный болгарский епископ и писатель.
Фото: kurs.com.ua