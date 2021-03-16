Когда закончится ремонт одесского Новощепного ряда? (фото)

В Одессе почти закончили работы первого этапа капитального ремонта на участке от улицы Преображенской до улицы Водопроводной. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

После обкатки трамвайного полотна здесь будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, укладывать плитку на межрельсовом пространстве и тротуарах.

Также планируют установить перильное ограждение. Монтировать его начнут со стороны улицы Преображенской.

Сейчас идет второй этап капремонта Новощепного ряда на участке от улицы Екатерининской до улицы Водопроводной – тут обустраивают основания под трамвайное полотно, устанавливают рельсошпальную решетку и рельсы, обустраивают основание проезжей части.

Уже закончен ремонт сетей газопровода, внешних сетей водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций через улицу Водопроводную.

Продолжается обновление телекоммуникационных сетей и связи, сетей энергоснабжения и наружного освещения. На тротуарах обустраивают основания и укладывают тротуарную плитку.

На перекрестках установят перильное ограждение и уложат тактильную плитку.

В конце работ проезжую часть и межрельсовое пространство покроют асфальтобетонном.

При благоприятной погоде движение по улице Водопроводной в мэрии планируют открыть уже в начале апреля. В целом работы собираются закончить в конце апреля-начале мая 2021 года.

Напомним, второй этап реконструкции Новощепного ряда стартовал в конце января этого года.

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Фото: пресс-служба одесской мэрии