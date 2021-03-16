Новости Одессы и Одесской области

Когда закончится ремонт одесского Новощепного ряда? (фото)

Когда закончится ремонт одесского Новощепного ряда? (фото)

В Одессе почти закончили работы первого этапа капитального ремонта на участке от улицы Преображенской до улицы Водопроводной. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

После обкатки трамвайного полотна здесь будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия проезжей части, укладывать плитку на межрельсовом пространстве и тротуарах.

Также планируют установить перильное ограждение. Монтировать его начнут со стороны улицы Преображенской.

Сейчас идет второй этап капремонта Новощепного ряда на участке от улицы Екатерининской до улицы Водопроводной – тут обустраивают основания под трамвайное полотно, устанавливают рельсошпальную решетку и рельсы, обустраивают основание проезжей части.

Капремонт Новощепного ряда, паспорт

Уже закончен ремонт сетей газопровода, внешних сетей водоснабжения, водоотведения, бытовой и ливневой канализаций через улицу Водопроводную.

Продолжается обновление телекоммуникационных сетей и связи, сетей энергоснабжения и наружного освещения. На тротуарах обустраивают основания и укладывают тротуарную плитку.

Капремонт Новощепного ряда, рельсы

На перекрестках установят перильное ограждение и уложат тактильную плитку.

В конце работ проезжую часть и межрельсовое пространство покроют асфальтобетонном.

При благоприятной погоде движение по улице Водопроводной в мэрии планируют открыть уже в начале апреля. В целом работы собираются закончить в конце апреля-начале мая 2021 года.

Капремонт Новощепного ряда, рябочие

Напомним, второй этап реконструкции Новощепного ряда стартовал в конце января этого года.

Еще по теме: В Одессе полным ходом реконструируют Новощепной ряд: что изменилось?

Фото: пресс-служба одесской мэрии

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить