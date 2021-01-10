Как и сколько времени будут проходить уроки на “дистанционке”: подробное разъяснение

Уроки для школьников, которые уже на следующей неделе возобновят учебу после каникул, но в дистанционной форме, будут длиться 35 – 45 минут, а не 10 – 30 минут (в зависимости от возраста учеников), как об этом сообщают некоторые СМИ и популярные группы соцсетях.
Разъяснение о продолжительности уроков на своей странице в Фейсбук дала начальник Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.
Она объяснила, что:
- Уроки для учеников продолжаются 35-45 минут.
- Занятия НЕПОСРЕДСТВЕННО и БЕСПРЕРЫВНО перед монитором продолжаются 10-30 минут в зависимости от возраста ребенка.
- Это не значит, что урок онлайн длится 10 минут. Это означает, что глаза ребенка направлены на монитор без перерыва на другие виды деятельности именно такое время.
“Например, урок 35 минут в первом классе, кроме организационных моментов, будет вмещать 10 минут разбора материала онлайн, 10 минут чтения или работы в тетради, когда ребенок с монитором не контактирует, 5 минут собеседования снова с контактом глазами. Так было всегда! Почти ни один урок не продлится исключительно как монолог учителя, дети выполняют упражнения, читают, пишут”, – написала Буйневич.
Напомним, что школы Одессы переходят на дистанционное обучение, а детсады работают в обычном режиме.