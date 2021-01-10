Как и сколько времени будут проходить уроки на “дистанционке”: подробное разъяснение

Уроки для школьников, которые уже на следующей неделе возобновят учебу после каникул, но в дистанционной форме, будут длиться 35 – 45 минут, а не 10 – 30 минут (в зависимости от возраста учеников), как об этом сообщают некоторые СМИ и популярные группы соцсетях.

Разъяснение о продолжительности уроков на своей странице в Фейсбук дала начальник Департамента образования и науки Одессы Елена Буйневич.

Она объяснила, что:

Уроки для учеников продолжаются 35-45 минут.

Занятия НЕПОСРЕДСТВЕННО и БЕСПРЕРЫВНО перед монитором продолжаются 10-30 минут в зависимости от возраста ребенка.

Это не значит, что урок онлайн длится 10 минут. Это означает, что глаза ребенка направлены на монитор без перерыва на другие виды деятельности именно такое время.

“Например, урок 35 минут в первом классе, кроме организационных моментов, будет вмещать 10 минут разбора материала онлайн, 10 минут чтения или работы в тетради, когда ребенок с монитором не контактирует, 5 минут собеседования снова с контактом глазами. Так было всегда! Почти ни один урок не продлится исключительно как монолог учителя, дети выполняют упражнения, читают, пишут”, – написала Буйневич.

Напомним, что школы Одессы переходят на дистанционное обучение, а детсады работают в обычном режиме.