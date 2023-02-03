Когда нет света: в Одессе появились точки бесплатного WI-FI – адреса

Как подключить Старлинк Постоянные отключения света заставляют задуматься над покупкой Старлинк. С февраля 2022 Starlink предоставлялся для поддержания критической инфраструктуры — электростанций, больниц, военных частей. ПОДРОБНЕЕ

Покупаем Sony Playstation 4: на что обратить внимание? Каждый игрок ответственно относится к покупке новой игровой консоли. Производители приставок в свою очередь пытаются порадовать любителей электронных игр всяческими новинками. Моделей становится все больше и разобраться, какую лучше всего приобрести становится все труднее. Но есть такой флагман, как Playstation 4 от Sony, который никогда не потеряет популярности. ПОДРОБНЕЕ