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Когда нет света: в Одессе появились точки бесплатного WI-FI – адреса

Когда нет света: в Одессе появились точки бесплатного WI-FI – адреса

В Одессе появились точки раздачи свободного Wi-Fi от компании «Укртелеком». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как одесситы могут воспользоваться интернетом, если нет света?

Сообщается, что оператор обеспечивает предоставление бесплатного беспроводного интернета из собственных телекоммуникационных шкафов даже в условиях временного отсутствия электропитания.

«Такие телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы вы могли их найти и понять, что именно здесь при необходимости можно воспользоваться интернетом.
При отсутствии в городе электроэнергии услуга доступна в течение 2-4 часов.
Итак, пользуйтесь интернетом на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от такого шкафа»,

– отмечается в сообщении.

Помимо Одессы, свободный Wi-Fi от «Укртелекома» также доступен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.

Название сети: UKRTELECOM_FREE.

Бесплатный Wi-Fi в Одессе: список адресов

В Одессе данная услуга доступна по таким адресам:

  • ул. Тенистая, 13;
  • ул. Фонтанская дорога, 65;
  • ул. Фонтанская дорога, 69/А;
  • ул. Сергея Варламова, 20;
  • ул. Фонтанская дорога, 30/32;
  • бул. Французский, 52;
  • ул. Посмитного, 2;
  • ул. Фонтанская дорога, 121;
  • ул. Армейская, 12;
  • пер. Экономический, 2;
  • пр. Шевченко, 8/3;
  • ул. Фонтанская дорога, 16;
  • ул. Сегедская, 23;
  • ул. Сегедская, 13;
  • ул. Сегедская, 5;
  • ул. Генуэзская, 20;
  • бул. Французский, 69;
  • пр. Шевченко, 13;
  • ул. Романа Кармена, 11;
  • пр. Шевченко, 10/4;
  • пр. Шевченко, 27;
  • ул. Сергея Варламова, 5А;
  • ул. Тенистая, 7;
  • бул. Французский, 43;
  • ул. Фонтанская дорога, 12А;
  • ул. Фонтанская дорога, 22;
  • ул. Ефима Геллера, 23;
  • пр. Адмиральский, 18;
  • ул. Артиллерийская, 1;
  • ул. Черняховского, 3;
  • ул. Фонтанская дорога, 49;
  • ул. Посмитного, 19;
  • ул. Сергея Варламова 11;
  • пр-т. Шевченко, 8/1
  • ул. Контр-адмирала Лунина, 7;
  • ул. Бригадная, 54, корп. Б;
  • ул. Палубная, 9;
  • пр. Шевченко, 21 корп. А;
  • ул. Фонтанская дорога, 8/5;
  • ул. Фонтанская дорога, 14;
  • пер. Ботанический, 4;
  • ул. Среднефонтанская, 47/51;
  • пер. Гвоздичный, 6А;
  • ул. Академика Воробьева, 5 корп. Е;
  • ул. Сергея Ядова, 2;
  • ул. Краснослободская, 62;
  • ул. Краснослободская, 21;
  • ул. Краснослободская, 1;
  • ул. Известковая, 52 корп. А;
  • ул. Неждановой, 32;
  • ул. Раскидайловская, 68;
  • ул. Одесская, 58/6;
  • ул. Градоначальническая, 24;
  • ул. Градоначальническая, 4;
  • ул. Дидрихсона, 3;
  • ул. Балковская, 40;
  • ул. Балковская, 9;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 13;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 3;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 33;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 59;
  • ул. Бригадная, 54 корп. Б;
  • ул. Бугаевская, 21/В;
  • ул. Известковая, 52 корп. А;
  • ул. Большая Арнаутская, 99;
  • ул. Выездная, 27;
  • ул. Генуэзская, 20;
  • ул. Головковская, 43;
  • ул. Градоначальническая, 24;
  • ул. Градоначальническая, 4;
  • ул. Греческая, 48;
  • ул. Дальницкая, 2;
  • ул. Дальницкая, 46/1;
  • ул. Дворянская, 1;
  • ул. Дидрихсона, 3;
  • ул. Екатерининская, 14;
  • ул. Конная, 2/4;
  • ул. Княжеская, 17;
  • ул. Коблевская, 14;
  • ул. Коблевская, 37;
  • ул. Кузнечная, 1;
  • ул. Кузнечная, 57;
  • ул. Колонтаевская, 8;
  • ул. Комитетская, 21;
  • ул. Контр-адмирала Лунина, 7;
  • ул. Костанди, 33;
  • ул. Краснослободская, 1;
  • ул. Краснослободская, 21;
  • ул. Краснослободская, 62;
  • ул. Кулиндоровский промузел, 19КМ;
  • ул. Кустанайская, 3;
  • ул. Кутузакия, 40;
  • ул. Льва Толстого, 1;
  • ул. Льва Толстого, 21;
  • ул. Льва Толстого, 30;
  • ул. Льва Толстого, 8;
  • ул. Малая Арнаутская, 104;
  • ул. Мельницкая, 32В;
  • ул. Мельницкая, 33;
  • ул. Николая Боровского, 31;
  • ул. Неждановой, 32;
  • ул. Нежинская, 11;
  • ул. Нежинская, 47;
  • ул. Новосельского, 32;
  • ул. Новосельского, 85;
  • ул. Новосельского, 94;
  • ул. Одесская, 58/6;
  • ул. Александра Невского, 51 корп. А;
  • ул. Ольгиевская, 3/5;
  • ул. Атамана Головатого, 18;
  • ул. Палубная, 9;
  • ул. Пастера, 1;
  • ул. Пастера, 21;
  • ул. Паустовского, 3;
  • ул. Пересыпская 7а, 9;
  • ул. Пишоновская, 10;
  • ул. Посмитного, 19;
  • ул. Посмитного, 2;
  • ул. Преображенская, 33;
  • ул. Приморская, 32;
  • ул. Прохоровская, 9;
  • ул. Ризовская, 33;
  • ул. Раскидайловская, 19;
  • ул. Раскидайловская, 68;
  • ул. Разумовская, 16;
  • ул. Романа Кармена, 11;
  • ул. Садовая, 9;
  • ул. Сегедская, 13;
  • ул. Сегедская, 23;
  • ул. Сегедская, 5;
  • ул. Семинарская, 5;
  • ул. Сергея Ядова, 2;
  • ул. Сергея Ядова, 61Б;
  • ул. Среднефонтанская, 47/51;
  • ул. Средняя, 43;
  • ул. Серова, 35;
  • ул. Софиевская, 20;
  • ул. Старорезничная, 35;
  • ул. Степная, 31;
  • ул. Столбовая, 1;
  • ул. Столбовая, 19А;
  • ул. Столбовая, 28;
  • ул. Тираспольская, 19;
  • ул. Тираспольская, 30;
  • ул. Тенистая, 13;
  • ул. Тенистая, 7;
  • ул. Торговая, 49;
  • ул. Транспортная, 9;
  • ул. Троицкая, 56;
  • ул. Фонтанская дорога, 121;
  • ул. Фонтанская дорога, 12А;
  • ул. Фонтанская дорога, 14;
  • ул. Фонтанская дорога, 16;
  • ул. Фонтанская дорога, 22;
  • ул. Фонтанская дорога, 30/32;
  • ул. Фонтанская дорога, 49;
  • ул. Фонтанская дорога, 65;
  • ул. Фонтанская дорога, 69/А;
  • ул. Фонтанская дорога, 8/5;
  • ул. Хуторская, 45;
  • ул. Черняховского, 3;
  • ул. Черноморского казачества, 117;
  • ул. Черноморского казачества, 20;
  • ул. Черноморского казачества, 4;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Шишкина, 52 корп. 2;
  • ул. Ефима Геллера, 23;
  • ул. Ефима Фесенко, 11;
  • Балтская дорога, 40;
  • Люстдорфская дорога, 4;
  • пл. Екатерининская, 1;
  • пер. Ботанический, 4;
  • пер. Высокий, 12/14;
  • пер. Высокий, 2;
  • пер. Гвоздичный, 6А;
  • пер. Экономический, 2;
  • пер. Маяковского, 1;
  • пер. Некрасова, 1;
  • пр. Адмиральский, 18;
  • пр. Гагарина, 16/3;
  • пр. Гагарина, 27;
  • пр. Добровольского, 138;
  • пр. Добровольского, 148;
  • пр. Добровольского, 159;
  • пр. Небесной Сотни, 10;
  • пр. Небесной Сотни, 20;
  • пр. Шевченко, 10/4;
  • пр. Шевченко, 13;
  • пр. Шевченко, 21 корп. А;
  • пр. Шевченко, 27;
  • пр. Шевченко, 6/3;
  • пр. Шевченко, 8/1;
  • пр. Шевченко, 8/3;
  • сквер Серединский, 3;
  • шоссе Дальницкое, 25;
  • шоссе Ленинградское, 2.

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