Когда нет света: в Одессе появились точки бесплатного WI-FI – адреса

В Одессе появились точки раздачи свободного Wi-Fi от компании «Укртелеком». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как одесситы могут воспользоваться интернетом, если нет света?
Сообщается, что оператор обеспечивает предоставление бесплатного беспроводного интернета из собственных телекоммуникационных шкафов даже в условиях временного отсутствия электропитания.
«Такие телекоммуникационные шкафы обозначены соответствующими наклейками, чтобы вы могли их найти и понять, что именно здесь при необходимости можно воспользоваться интернетом.
При отсутствии в городе электроэнергии услуга доступна в течение 2-4 часов.
Итак, пользуйтесь интернетом на скорости до 20 Мбит/с со средним радиусом до 10 метров от такого шкафа»,
– отмечается в сообщении.
Помимо Одессы, свободный Wi-Fi от «Укртелекома» также доступен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове.
Название сети: UKRTELECOM_FREE.
Бесплатный Wi-Fi в Одессе: список адресов
В Одессе данная услуга доступна по таким адресам:
- ул. Тенистая, 13;
- ул. Фонтанская дорога, 65;
- ул. Фонтанская дорога, 69/А;
- ул. Сергея Варламова, 20;
- ул. Фонтанская дорога, 30/32;
- бул. Французский, 52;
- ул. Посмитного, 2;
- ул. Фонтанская дорога, 121;
- ул. Армейская, 12;
- пер. Экономический, 2;
- пр. Шевченко, 8/3;
- ул. Фонтанская дорога, 16;
- ул. Сегедская, 23;
- ул. Сегедская, 13;
- ул. Сегедская, 5;
- ул. Генуэзская, 20;
- бул. Французский, 69;
- пр. Шевченко, 13;
- ул. Романа Кармена, 11;
- пр. Шевченко, 10/4;
- пр. Шевченко, 27;
- ул. Сергея Варламова, 5А;
- ул. Тенистая, 7;
- бул. Французский, 43;
- ул. Фонтанская дорога, 12А;
- ул. Фонтанская дорога, 22;
- ул. Ефима Геллера, 23;
- пр. Адмиральский, 18;
- ул. Артиллерийская, 1;
- ул. Черняховского, 3;
- ул. Фонтанская дорога, 49;
- ул. Посмитного, 19;
- ул. Сергея Варламова 11;
- пр-т. Шевченко, 8/1
- ул. Контр-адмирала Лунина, 7;
- ул. Бригадная, 54, корп. Б;
- ул. Палубная, 9;
- пр. Шевченко, 21 корп. А;
- ул. Фонтанская дорога, 8/5;
- ул. Фонтанская дорога, 14;
- пер. Ботанический, 4;
- ул. Среднефонтанская, 47/51;
- пер. Гвоздичный, 6А;
- ул. Академика Воробьева, 5 корп. Е;
- ул. Сергея Ядова, 2;
- ул. Краснослободская, 62;
- ул. Краснослободская, 21;
- ул. Краснослободская, 1;
- ул. Известковая, 52 корп. А;
- ул. Неждановой, 32;
- ул. Раскидайловская, 68;
- ул. Одесская, 58/6;
- ул. Градоначальническая, 24;
- ул. Градоначальническая, 4;
- ул. Дидрихсона, 3;
- ул. Балковская, 40;
- ул. Балковская, 9;
- ул. Богдана Хмельницкого, 13;
- ул. Богдана Хмельницкого, 3;
- ул. Богдана Хмельницкого, 33;
- ул. Богдана Хмельницкого, 59;
- ул. Бригадная, 54 корп. Б;
- ул. Бугаевская, 21/В;
- ул. Известковая, 52 корп. А;
- ул. Большая Арнаутская, 99;
- ул. Выездная, 27;
- ул. Генуэзская, 20;
- ул. Головковская, 43;
- ул. Градоначальническая, 24;
- ул. Градоначальническая, 4;
- ул. Греческая, 48;
- ул. Дальницкая, 2;
- ул. Дальницкая, 46/1;
- ул. Дворянская, 1;
- ул. Дидрихсона, 3;
- ул. Екатерининская, 14;
- ул. Конная, 2/4;
- ул. Княжеская, 17;
- ул. Коблевская, 14;
- ул. Коблевская, 37;
- ул. Кузнечная, 1;
- ул. Кузнечная, 57;
- ул. Колонтаевская, 8;
- ул. Комитетская, 21;
- ул. Контр-адмирала Лунина, 7;
- ул. Костанди, 33;
- ул. Краснослободская, 1;
- ул. Краснослободская, 21;
- ул. Краснослободская, 62;
- ул. Кулиндоровский промузел, 19КМ;
- ул. Кустанайская, 3;
- ул. Кутузакия, 40;
- ул. Льва Толстого, 1;
- ул. Льва Толстого, 21;
- ул. Льва Толстого, 30;
- ул. Льва Толстого, 8;
- ул. Малая Арнаутская, 104;
- ул. Мельницкая, 32В;
- ул. Мельницкая, 33;
- ул. Николая Боровского, 31;
- ул. Неждановой, 32;
- ул. Нежинская, 11;
- ул. Нежинская, 47;
- ул. Новосельского, 32;
- ул. Новосельского, 85;
- ул. Новосельского, 94;
- ул. Одесская, 58/6;
- ул. Александра Невского, 51 корп. А;
- ул. Ольгиевская, 3/5;
- ул. Атамана Головатого, 18;
- ул. Палубная, 9;
- ул. Пастера, 1;
- ул. Пастера, 21;
- ул. Паустовского, 3;
- ул. Пересыпская 7а, 9;
- ул. Пишоновская, 10;
- ул. Посмитного, 19;
- ул. Посмитного, 2;
- ул. Преображенская, 33;
- ул. Приморская, 32;
- ул. Прохоровская, 9;
- ул. Ризовская, 33;
- ул. Раскидайловская, 19;
- ул. Раскидайловская, 68;
- ул. Разумовская, 16;
- ул. Романа Кармена, 11;
- ул. Садовая, 9;
- ул. Сегедская, 13;
- ул. Сегедская, 23;
- ул. Сегедская, 5;
- ул. Семинарская, 5;
- ул. Сергея Ядова, 2;
- ул. Сергея Ядова, 61Б;
- ул. Среднефонтанская, 47/51;
- ул. Средняя, 43;
- ул. Серова, 35;
- ул. Софиевская, 20;
- ул. Старорезничная, 35;
- ул. Степная, 31;
- ул. Столбовая, 1;
- ул. Столбовая, 19А;
- ул. Столбовая, 28;
- ул. Тираспольская, 19;
- ул. Тираспольская, 30;
- ул. Тенистая, 13;
- ул. Тенистая, 7;
- ул. Торговая, 49;
- ул. Транспортная, 9;
- ул. Троицкая, 56;
- ул. Фонтанская дорога, 121;
- ул. Фонтанская дорога, 12А;
- ул. Фонтанская дорога, 14;
- ул. Фонтанская дорога, 16;
- ул. Фонтанская дорога, 22;
- ул. Фонтанская дорога, 30/32;
- ул. Фонтанская дорога, 49;
- ул. Фонтанская дорога, 65;
- ул. Фонтанская дорога, 69/А;
- ул. Фонтанская дорога, 8/5;
- ул. Хуторская, 45;
- ул. Черняховского, 3;
- ул. Черноморского казачества, 117;
- ул. Черноморского казачества, 20;
- ул. Черноморского казачества, 4;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Шишкина, 52 корп. 2;
- ул. Ефима Геллера, 23;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- Балтская дорога, 40;
- Люстдорфская дорога, 4;
- пл. Екатерининская, 1;
- пер. Ботанический, 4;
- пер. Высокий, 12/14;
- пер. Высокий, 2;
- пер. Гвоздичный, 6А;
- пер. Экономический, 2;
- пер. Маяковского, 1;
- пер. Некрасова, 1;
- пр. Адмиральский, 18;
- пр. Гагарина, 16/3;
- пр. Гагарина, 27;
- пр. Добровольского, 138;
- пр. Добровольского, 148;
- пр. Добровольского, 159;
- пр. Небесной Сотни, 10;
- пр. Небесной Сотни, 20;
- пр. Шевченко, 10/4;
- пр. Шевченко, 13;
- пр. Шевченко, 21 корп. А;
- пр. Шевченко, 27;
- пр. Шевченко, 6/3;
- пр. Шевченко, 8/1;
- пр. Шевченко, 8/3;
- сквер Серединский, 3;
- шоссе Дальницкое, 25;
- шоссе Ленинградское, 2.
Адреса на карте.