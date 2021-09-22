Когда именины у Никит?

Имя Никита уходит корнями в Древнюю Грецию и переводится как «победитель». Считается, что мужчины с таким именем чувствительны и ранимы. При этом они эгоистичны, настойчивы, целеустремлены и не любят, когда ими командуют. Никиты всегда выбиваются в лидеры. Вместе с тем у них обычно мало друзей, а семейная жизнь складывается очень трудно.

По православному календарю, именины у Никит по таким датам:

3 января;

13 февраля;

4 марта;

2 апреля, 16 апреля, 17 апреля;

13 мая, 17 мая, 27 мая;

2 июня, 5 июня, 6 июня, 10 июня, 30 июня;

4 июля, 7 июля;

22 сентября, 28 сентября;

26 октября;

19 ноября, 28 ноября;

30 декабря.