Когда именины у Дмитриев?

Сегодня, 21 июля, день ангела отмечают Дмитрии.
Популярное имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».
По православному календарю именины у Дмитриев по таким датам:
- 31 января; — преподобный Димитрий.
- 7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 16 февраля, 24 февраля;
- 1 апреля, 26 апреля;
- 28 мая;
- 1 июня, 5 июня, 10 июня, 15 июня, 16 июня;
- 3 июля, 21июля;
- 22 августа; 22 августа;
- 24 сентября;
- 4 октября, 7 октября, 15 октября;
- 8 ноября; 10 ноября, 28 ноября.