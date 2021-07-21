Когда именины у Дмитриев?

Сегодня, 21 июля, день ангела отмечают Дмитрии.

Популярное имя Дмитрий означает в переводе с древнегреческого «посвящённый богине Деметре».

По православному календарю именины у Дмитриев по таким датам:

31 января; — преподобный Димитрий.

7 февраля, 9 февраля, 11 февраля, 16 февраля, 24 февраля;

1 апреля, 26 апреля;

28 мая;

1 июня, 5 июня, 10 июня, 15 июня, 16 июня;

3 июля, 21июля;

22 августа; 22 августа;

24 сентября;

4 октября, 7 октября, 15 октября;

8 ноября; 10 ноября, 28 ноября.