Киллеры готовили убийства министра обороны и главного разведчика

Об этом сообщает телеграм-канал «Одесской Жизни».

Обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления разведки министерства обороны рф (гру).

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение от 100 до 150 тыс. дол. США.

Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки РФ. В ее состав вошел также житель Луганска, участвовавший в боевых действиях против сил АТО.

По заданию координатора из Москвы он подыскивал киллера для совершения заказных убийств.

На его предложение ответил житель Киева. За 5 тыс. дол. США он согласился ликвидировать украинского военного, который, по мнению заказчика, участвовал в расстреле военнопленного.

Это убийство должно стать «тестовым»

А для покушения на руководителей оборонных ведомств «связной» решил прибыть лично. Здесь вместе с сообщником они должны были подготовить план «ликвидации» и представить его на утверждение своим руководителям в России.

Злоумышленник маскировал маршруты перемещения, поэтому заехал в Украину через территорию Беларуси.

Сотрудники СБУ задокументировали его прибытие в Волынскую область через контрольно-пропускной пункт Доманово и встречу с сообщником.

Чтобы предотвратить совершение особо тяжких преступлений, контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО «А» задержали обоих злоумышленников в Ковеле.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что были задержаны агенты фсб, которые наводили ракеты и артиллерию на одессих резервистов.

Также возле здания Одесской ОГА был схвачен руководитель агентурной сети фсб россии в Одессе по кличке «Профессор».