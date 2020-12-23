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Киевстар и Vodafone повышают тарифы: как вырастут цены на мобильную связь и интернет?

Киевстар и Vodafone повышают тарифы: как вырастут цены на мобильную связь и интернет?

Ведущие операторы мобильной связи в Украине “Киевстар” и Vodafone заявили о повышении тарифов как на звонки, так и на мобильный интернет. 

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Цены для клиентов Vodafone вырастут уже с понедельника, 28 декабря, а связь от Киевстар подорожает с 1 января 2021 года.
Причем, этот оператор поднимет также цены на пакеты “Домашний интернет”, “Все вместе” и “Киевстар ТВ”.

Об этом сказано на сайтах мобильных операторов.

Новые тарифы “Киевстар”

Тариф “Безлим” вместо 95 грн/мес. с 1 января будет стоить 175 грн. Но в пакет войдет неограниченный интернет – как мобильный, так и проводной. Плюс увеличен вдвое объем исходящих звонков и SMS – до 200 минут по Украине и 200 SMS.

Самый дешевый постпейд-пакет – Smart (150 грн/мес., 12000 МБ, по 120 минут и SMS).

“Киевстар” также планирует отменить тарифный план, в котором есть только телефонная связь, без интрнета. Таким пакетом пользовались те, у кого телефон не использует подключение к интернету. Теперь, чтоб получить тарифный план без интернета, нужно приехать в отделение “Киевстара” и там подписать новый контракт на месте. если не сделать этого, цена будет включать услуги мобильного интернета и повысится с 60-ти до 100 грн.

Новые тарифы Vodafone 

Цены на связь от Vodafone также вырастут, сказано на сайте компании. С 28 декабря Vodafone 4G Smart XS будет стоить 45 грн в месяц вместо 35 грн (1 ГБ, 100 минут по Украине); Vodafone 4G Smart S – до 85 грн (5 ГБ, 200 минут); Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ, 300 минут).

Напомним, в школах могут запретить мобильные телефоны.

 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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