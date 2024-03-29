Хищение средств на ремонте энергоинфраструктуры Одесской области: фигуранты под следствием

По данным следствия, в феврале 2022 года ЧАО «НЭК «Укрэнерго» заключило договоры с местной подрядной организацией на проведение строительно-монтажных работ по восстановлению электроснабжения на общую сумму 15,2 миллиона гривен.

Подрядчик, в свою очередь, привлек киевскую фирму в качестве субподрядчика для перевозки двух автотрансформаторов.

Злоумышленники завладели государственными средствами с помощью махинаций со стоимостью работ. Они внесли в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, безосновательно завысив стоимость услуг по транспортировке более чем в 10 раз.

Кроме того, в отчетность были включены работы, которые фактически не выполнялись.

По результатам проведенных экспертиз договорных обязательств государству нанесен ущерб на более чем 3,7 миллиона гривен.

В ходе обысков у фигурантов дела были обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Двум директорам предприятий-подрядчиков сообщено о подозрении в завладении по предварительному сговору в условиях военного положения денежными средствами госпредприятия в особо крупных размерах, путем служебного подлога.

Им также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 3,7 миллиона гривен.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех причастных к сделке лиц.