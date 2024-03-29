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Розкрадання коштів на ремонті енергоінфраструктури Одещини: фігуранти під слідством

Розкрадання коштів на ремонті енергоінфраструктури Одещини: фігуранти під слідством

Розкрадання коштів на ремонт енергетичної інфраструктури Одеської області, пошкодженої внаслідок російських обстрілів минулого року зупинили співробітники Служби безпеки України. Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Одеській області.

За даними слідства, у лютому 2022 року ПрАТ «НЕК «Укренерго» уклало договори з місцевою підрядною організацією на проведення будівельно-монтажних робіт з відновлення електропостачання на загальну суму 15,2 мільйона гривень.

Підрядник, у свою чергу, залучив київську фірму в якості субпідрядника для перевезення двох автотрансформаторів.

Зловмисники заволоділи державними коштами за допомогою махінацій із вартістю робіт. Вони внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, безпідставно завищивши вартість послуг з транспортування у понад 10 разів.

Крім того, до звітності були включені роботи, які фактично не виконувались.

За результатами проведених експертиз договірних зобов’язань державі завдано збитків на понад 3,7 мільйона гривень.

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В ході обшуків у фігурантів справи було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Двом директорам підприємств-підрядників повідомлено про підозру у заволодінні за попередньою змовою в умовах воєнного стану грошовими коштами держпідприємства в особливо великих розмірах, шляхом службового підроблення.

Їм також вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 3,7 мільйона гривень.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх причетних до оборудки осіб.

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