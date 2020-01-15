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Новости Одессы и Одесской области

Каток в одесском Дворце спорта: что будет с детской спортивной школой “Льдинка”

Каток в одесском Дворце спорта: что будет с детской спортивной школой “Льдинка”

Руководство одесского Дворца спорта приняло решение не продлевать договор аренды катка со спортивной школой «Льдинка».

При этом, как сообщил директор коммунального предприятия «Дворец спорта» Сергей Булыгин-Шрамко, закрывать сам каток никто не собирается.

Правда и о льготных условиях для детской спортшколы «Льдинка», по которым она арендовала лед за 1 гривну 20 копеек в год, речи больше не идет. Договор действовал до 31 декабря 2019 года. А зарплаты работникам катка и оплату коммунальных услуг полностью покрывал бюджет Одесского облсовета, на чьем балансе находится Дворец спорта.

Однако для юных спортсменов условия были вовсе не льготные: родители оплачивали и аренду льда для тренировок и аренду инвентаря. А деньги оседали в частных карманах, не доходя до Дворца спорта. По словам первого заместителя председателя Одесского облсовета Вадима Шкаровского, изменение договорных отношений должно снять денежную нагрузку с родителей спортсменов.

Правда, каким образом изменение условий аренды, а точнее ее повышение, может улучшить ситуацию — пока не ясно.

Фото: Артем Виноградов

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