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Новости Одессы и Одесской области

Катаевские герои вернулись в родной одесский скверик

Катаевские герои вернулись в родной одесский скверик

В скверике Веры Холодной на пересечении улиц Бунина и Преображенской — событие: памятник-фонтан «Петя и Гаврик», увековечивший знаменитых одесских мальчишек из повести В. Катаева «Белеет парус одинокий», снова вернулся на место. Памятник обновлен, фонтан снова зажурчал.

Двое пожилых одесситов, отдыхающие у фонтанчика, ведут спор, сколько же на этом месте стоял забор, пока памятник был на ремонте. Один утверждает, что два года, другой, что и того больше.

Прислушиваюсь, думаю: вот так и рождаются «устойчивые одесские слухи», порой переходящие в легенды. На самом деле памятник-фонтан начали реставрировать в ноябре прошлого года. Думали поначалу закончить пораньше, но оказалось, что проблем и с самим памятником, и с его постаментом, да и с фонтаном — гораздо больше, чем предполагалось. Тогда демонтировали и саму скульптуру.

В общем, «Петя с Гавриком» снова на месте, водичка журчит, можно сидеть и любоваться.

Напомним, это творение автор памятника — скульптор Николай Степанов считал одной из главных своих работ. Скульптура стала одним из последних памятников, установленных в Одессе в советское время (1986 г.).

Как сообщает департамент городского хозяйства Одесского городского совета, возвращение обновленного памятника-фонтана приурочено к 1 июня – Дню защиты детей:

Специалисты коммунального предприятия «Сервисный центр» осуществили ремонт технического помещения фонтана, проложили трубопровод от технического помещения до чаши фонтана, провели комплекс подготовительных работ, выполнили гидроизоляцию чаши фонтана и работы по облицовке чаши фонтана гранитной плиткой. После чего было смонтировано оборудование в техническом помещении, установлены насосы фильтрации и проведены необходимые гидротехнические работы. Кроме того, фонтан прошел модернизацию, в рамках которой на нем установлено: 7 фонтанных насадок, 10 форсунок, 2 скиммера (прибор очистки верхнего слоя воды фонтана, 70% процентов очистки фонтана), а также разноцветная подсветка — 7 прожекторов струй и 4 прожектора освещения фонтана.

И все бы хорошо, вот только отдыхающие у вернувшегося домой памятника одесситы обратили мое внимание на плитку вокруг фонтана: она вся — в следах долгого ремонта.

С другой стороны, и одесситам бы неплохо больше думать о чистоте в крошечном скверике у обновленного памятника-фонтана: очень часто мусор почему-то они выбрасывают, «не попадая» в находящиеся здесь урны. Это, кстати, очень портит общую приведенную в порядок картину в крошечном сквере, который и так долго «выделялся» неказистым забором, пока шел ремонт.

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Мария Котова
Мария Котова
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