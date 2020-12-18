Карантинные восемь тысяч гривень: как получить одесситам?

В правительстве решили поддержать предпринимателей, которые вынуждены приостановить работу из-за карантина. Так, с 14 по 31 декабря одноразовую финансовую помощь в размере восьми тысяч гривень могут получить физические лица-предприниматели (ФОП) и официальные наёмные работники.
По словам главы Минцифры Украины Михаила Федорова, всего на оказание такой помощи планируется выделить 10 млрд гривен.
Для получения компенсации необходимо:
- скачать приложение «Дія»,
- авторизоваться в приложении через свой Приват24, Monobank, или BankID НБУ,
- в разделе «Услуги» выбрать «Получить помощь»,
- ввести номер гривневого счета застрахованного лица в формате IBAN,
- дождаться уведомления об обработке заявления,
- заполнить заявление.
Заявление необходимо подать до 21 декабря.
Но уже многие предприниматели получили отказы. В ОО «Украинская организация защиты потребителей услуг» говорят, что основная причина отказов — несоответствие КВЭДов (кодов видов экономической деятельности). На финансовую помощь могут рассчитывать бизнесмены, у которых есть одна из следующих 6 категорий КВЭДов:
- 47 – Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);
- 55 – Временное размещение;
- 56 – Деятельность по обеспечения блюдами и напитками;
- 59.14 – Демонстрация кинофильмов;
- 90 – Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений;
- 93 – Деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.
Среди тех, кто обратился за компенсацией, — генеральный продюсер Odessa JazzFest Наталья Эртнова. Заявку одобрили, но деньги еще не перечислили.
«Обещали до Нового выплатить. Но как мы их получим, непонятно. И спросить не у кого. Они сами не понимают, как это должно быть. Любые деньги это хорошо на самом деле. Но, учитывая то, что концертной деятельности в полной мере нет с марта прошлого года, при этом я плачу налоги в пенсионный фонд, такая выплата вообще неадекватна. Эти деньги даже не покрывают то, что я налогами выплатила за неработающий период. А те ФОПы, которые не работают и не платят налоги, так им ничего вообще не положено. Ждем, что нас освободят от налогов на январь и февраль», — говорит Эртнова.
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