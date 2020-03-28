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Новости Одессы и Одесской области

Карантинные экскурсии: одесские дворики

Карантинные экскурсии: одесские дворики

Одесский фотохудожник Игорь Сытник выложил на своей странице в соцсетях подборку фотографий «Одесские дворики».

Игорь назвал эту виртуальную экспозицию «карантинной экскурсией без всяких масок, прямо из квартиры», и она уже очень порадовала одесситов. Многие отзываются почти под каждым фото с радостью: «Я здесь родилась!», «Я здесь жил!», «Я очень хорошо знаю этот двор!».

Такое путешествие по колоритным одесским дворикам «на удаленке» понравилось очень многим, что любопытно — не только одесситам. Ведь сейчас не попутешествуешь, не запишешься на экскурсию. Потому гуляем по историческим одесским дворикам виртуально — благодаря Игорю Сытнику.

Фотохудожник Игорь Сытник за много лет работы собрал уже огромную собственную коллекцию, отображающую неповторимый колорит старых одесских дворов. В свое время он сказал, что «Одесса — лучшая модель». Каждая его фоторабота — как отдельный трогательный рассказ о любимом городе.

Фото: Игорь Сытник

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