Карантин значительно увеличил количество безработных: данные по Одесской области

В Одесской области число безработных граждан за период вынужденного карантина, связанного с пандемией коронавируса, увеличилось почти в два раза.

Об этом сообщили в Одесском областном центре занятости населения.

Сообщается, что период карантина с 12 марта, по 1 ноября 2020 года статус безработного получили 21,3 тысячи человек. Это в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Воспользовались возможностью подать документы в электронном виде для получения статуса безработного — 3,7 тысяч человек.

При этом трудоустроено в период карантина 16,2 тысячи человек. В базу данных Одесской областной службы занятости от работодателей области поступило 18,3 тысячи вакансий.