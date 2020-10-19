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Карантин: пойдут ли дети в школу в ноябре?

Карантин: пойдут ли дети в школу в ноябре?

В ноябре из-за коронавируса детские сады и начальные школы не будут отправлять на карантин даже при самом худшем сценарии. Такие планы согласованы с Минздравом и Минобразования.

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Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак, пишет РБК-Украина.

“Потому что дети не могут заниматься дистанционно – у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать”, – заявил он.

Однако, окончательное решение будет за местными властями, добавил нардеп.

Напомним, что в Одессе школам с 19 октября рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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