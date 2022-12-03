Новости Одессы и Одесской области

Какую помощь могут получить лица с инвалидностью?

Какую помощь могут получить лица с инвалидностью?

В условиях войны людям с инвалидностью помогает общественная организация Fight For Right.

Эта организация предоставляет разные виды помощи, в частности:

  • эвакуирует людей с инвалидностью в более безопасные места в Украине и за границу;
  • организовывает медицинскую эвакуацию;
  • оказывает помощь с медикаментами;
  • предоставляет юридические консультации;
  • оказывает психологическую поддержку;
  • предоставляет гуманитарную помощь.

Обращайтесь на «горячую линию»: 0-800-306-633 или пишите на электронный адрес: help@ffr.org.ua.

Напомним, сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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