Какую помощь могут получить лица с инвалидностью?

Сегодня День людей с инвалидностью: кто и зачем его учредил? Сегодня, 3 декабря, мир отмечает Международный день людей с инвалидностью. Он был провозглашен 30 лет назад – на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных наций (ООН) в 1992 году. Его цель – защита прав инвалидов (а если быть совсем толерантными – людей с ограниченным возможностями) во всех сферах общественной жизни и привлечение внимания широкой общественности к их проблемам. ПОДРОБНЕЕ

Волонтеры Одессы: как и кому помогает «Гостинна хата» Практически с самого начала военных действий адрес улица Ришельевская, 18 (со стороны Жуковского) стал хорошо известен большинству вынужденных переселенцев, приехавших в Одессу. Продуктовые наборы, одежда, обувь, посуда, бытовая техника, детские игрушки, гигиенические принадлежности – все это тут раздают нуждающимся. Гуманитарная помощь приходит не только от иностранных и украинских доноров – многое приносят и сами одесситы. ПОДРОБНЕЕ