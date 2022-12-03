Какую помощь могут получить лица с инвалидностью?

В условиях войны людям с инвалидностью помогает общественная организация Fight For Right.
Эта организация предоставляет разные виды помощи, в частности:
- эвакуирует людей с инвалидностью в более безопасные места в Украине и за границу;
- организовывает медицинскую эвакуацию;
- оказывает помощь с медикаментами;
- предоставляет юридические консультации;
- оказывает психологическую поддержку;
- предоставляет гуманитарную помощь.
Обращайтесь на «горячую линию»: 0-800-306-633 или пишите на электронный адрес: help@ffr.org.ua.
Напомним, сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день людей с инвалидностью.