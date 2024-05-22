Каков прогноз одесских синоптиков на 23 мая

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 23 мая 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, а воздух днем прогреется до 23-25°С.
Прогноз погоды в Одессе на 23 мая
В Одессе в четверг ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-15°С тепла, а днем поднимется до 23-25°С.
Температура морской воды 18-19°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 23 мая
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 23-28°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой