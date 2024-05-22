Який прогноз одеських синоптиків на 23 травня

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 23 травня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність, а повітря вдень прогріється до 23-25°С.
Прогноз погоди в Одесі на 23 травня
В Одесі у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-15°С тепла, а вдень підніметься до 23-25°С.
Температура морської води 18-19°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 23 травня
По Одеській області на завтра прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°С, вдень 23-28°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової