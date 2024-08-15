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Какой силы будут магнитные бури в четверг, 15 августа

Какой силы будут магнитные бури в четверг, 15 августа

В четверг, 15 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень). Такие магнитные волнения могут ощутить метеозависимые люди.

Такой прогноз предоставил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Как влияют на нас магнитные бури

В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.

Основные жалобы:

  • головная боль, мигрень;
  • слабость, повышенная усталость;
  • сонливость днем и бессонница ночью;
  • ухудшение концентрации, снижение трудоспособности;
  • ухудшение настроения, повышение тревожности;
  • раздражительность, проявления агрессии;
  • обострение хронических заболеваний;
  • общее ухудшение самочувствия.

Как снизить влияние магнитных бурь

Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:

  • находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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