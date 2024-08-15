Какой силы будут магнитные бури в четверг, 15 августа

В четверг, 15 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень). Такие магнитные волнения могут ощутить метеозависимые люди.
Такой прогноз предоставил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Как влияют на нас магнитные бури
В последние годы ученые со всего мира провели немало исследований на тему влияния магнитных бурь на здоровье человека. И действительно, взаимосвязь существует, и это подтверждают не только исследование, но и наблюдение врачей.
Основные жалобы:
- головная боль, мигрень;
- слабость, повышенная усталость;
- сонливость днем и бессонница ночью;
- ухудшение концентрации, снижение трудоспособности;
- ухудшение настроения, повышение тревожности;
- раздражительность, проявления агрессии;
- обострение хронических заболеваний;
- общее ухудшение самочувствия.
Как снизить влияние магнитных бурь
Минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм помогут простые правила:
- находитесь больше времени на свежем воздухе;
- ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.