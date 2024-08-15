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Якої сили будуть магнітні бурі в четвер, 15 серпня

Якої сили будуть магнітні бурі в четвер, 15 серпня

У четвер, 15 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі магнітні хвилювання можуть відчути метеозалежні люди.

Такий прогноз надав Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Як впливають на нас магнітні бурі

В останні роки вчені з усього світу провели чимало досліджень щодо впливу магнітних бур на здоров’я людини. І справді, взаємозв’язок існує, і це підтверджують як дослідження, а й спостереження лікарів.

Основні скарги:

  • головний біль, мігрень;
  • слабкість, підвищена втома;
  • сонливість вдень і безсоння вночі;
  • погіршення концентрації, зниження працездатності;
  • погіршення настрою, підвищення тривожності;
  • дратівливість, прояви агресії;
  • загострення хронічних захворювань;
  • загальне погіршення самопочуття.

Як знизити вплив магнітних бур

Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:

  • перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
  • обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
  • включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
  • уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
  • подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.

 

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