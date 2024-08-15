Якої сили будуть магнітні бурі в четвер, 15 серпня

У четвер, 15 серпня, очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень). Такі магнітні хвилювання можуть відчути метеозалежні люди.
Такий прогноз надав Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Як впливають на нас магнітні бурі
В останні роки вчені з усього світу провели чимало досліджень щодо впливу магнітних бур на здоров’я людини. І справді, взаємозв’язок існує, і це підтверджують як дослідження, а й спостереження лікарів.
Основні скарги:
- головний біль, мігрень;
- слабкість, підвищена втома;
- сонливість вдень і безсоння вночі;
- погіршення концентрації, зниження працездатності;
- погіршення настрою, підвищення тривожності;
- дратівливість, прояви агресії;
- загострення хронічних захворювань;
- загальне погіршення самопочуття.
Як знизити вплив магнітних бур
Мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм допоможуть прості правила:
- перебувайте більше часу на свіжому повітрі;
- обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;
- включіть до свого раціону більше води, овочів і фруктів;
- уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;
- подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.