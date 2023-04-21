Какой силы будут магнитные бури 21 апреля

Угомонится ли магнитная буря 19 апреля? Сильная магнитная буря, нагрянувшая на Землю во вторник, 18 апреля, продлится и сегодня, в среду, 19 апреля, информируют в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 18 апреля: на Землю обрушится космический шторм Сегодня, во вторник, 18 апреля 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Причем космическая буря будет бушевать три дня. Данные предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури в апреле: будет ли тяжелым этот понедельник? Геомагнитный шторм, накрывший нашу Землю накануне, похоже, продолжится и в понедельник, 17 апреля 2023 года. Как отмечают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные возмущенные периоды. ПОДРОБНЕЕ