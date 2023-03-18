Какой силы будут магнитные бури 18 марта и как повлияют на самочувствие?

Сегодня, в субботу, 18 марта 2023 года, ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Это значит, что сегодня опасаться за свое здоровье из-за магнитной бури не стоит. Прогноз космической погоды предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

В дни магнитных бурь у метеозависимых людей могут быть головные боли и обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. Но отметим, что большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны вызвать:

скачки давления;

головные боли;

бессонницу;

повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди жалуются также на повышенную раздражительность, агрессивность.

Как обезопасить себя от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций ведения здорового образа жизни:

правильно питаться (не есть жирную, сладкую, пересоленную пищу, хлебобулочные изделия; есть нежирное мясо, рыбу, овощи, отваривать крупы и бобовые);

заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.