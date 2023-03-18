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Какой силы будут магнитные бури 18 марта и как повлияют на самочувствие?

Какой силы будут магнитные бури 18 марта и как повлияют на самочувствие?

Сегодня, в субботу, 18 марта 2023 года, ученые прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку. Это значит, что сегодня опасаться за свое здоровье из-за магнитной бури не стоит. Прогноз космической погоды предоставили специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

В дни магнитных бурь у метеозависимых людей могут быть головные боли и обострение хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы. Но отметим, что большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны вызвать:

  • скачки давления;
  • головные боли;
  • бессонницу;
  • повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди жалуются также на повышенную раздражительность, агрессивность. 

Как обезопасить себя от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций ведения здорового образа жизни:

  • правильно питаться (не есть жирную, сладкую, пересоленную пищу, хлебобулочные изделия; есть нежирное мясо, рыбу, овощи, отваривать крупы и бобовые);
  • заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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