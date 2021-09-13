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Какой сегодня праздник у православных, а какой у католиков?

Какой сегодня праздник у православных, а какой у католиков?

Сегодня, 13 сентября, православные отмечают Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, а западные христиане вспоминают епископа Армана Ваннского.

О поясе Пресвятой Богородицы упоминается в двух источниках: в Минологии Василия II и Синаксаре Константинопольской церкви. Оба текста датируются X веком. Так, в Синаксаре сообщается, что пояс Богородицы хранился в городе Зила, а вот в Минологии Василия II — в Иерусалиме. Однако оба источника утверждают, что потом реликвию перевезли в Константинополь.

После падения Константинополя частицы этой реликвии обнаруживались в разных храмах, среди которых церковь Сент-Урс во Франции, церковь Богоматери Дальбад, монастырь Ватопед (Афон), Казанский собор (Санкт-Петербург), Прато (Италия).

По преданию, пояс сплела божья Матерь из верблюжьей шерсти и носила до смерти. В момент своего вознесения она сбросила этот пояс апостолу Фоме.

Святой Римско-Католической церкви Арман Ваннский жил в 6 веке и был пятым епископом епархии Ванна. Память о нем совершается 13 сентября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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