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Какой сегодня день: праздники, приметы и запреты 9 января

Какой сегодня день: праздники, приметы и запреты 9 января

Сегодня, 9 января, в мире отмечают Международный день хореографа. Верующие чтят память святого мученика Евстратия. 

Какой сегодня церковный праздник

9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священник Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.

Что нельзя делать 9 января

  • Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.
  • Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не было старых проблем.
  • Нельзя ссориться, злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 9 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: птицы сели на снег — ждите потолка;
  • на деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы;
  • ясная погода — к урожайному году;
  • собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода;
  • кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание;
  • если кот лежит животом вверх – придет теплая погода.

Именинники 9 января

  • Евстрат,
  • Петр,
  • Филипп,
  • Пахом,
  • Захар,
  • Антонина.

Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Красивый, редкий и очень дорогой камень. Издавна Александру приписывали магические свойства. В частности, его считали символом ревности, страстной любви.

9 января день родились:

  • 1875 год — украинский историк, публицист и политик, председатель НТШ Степан Томашевский;
  • 1987 год — украинская биатлонистка, заслуженная мастерица спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная (Билосюк);
  • 1993 год — офицер ВВС Украины, Герой Украины Степан Тарабалка.

Календарь важных событий в Украине и мире на 9 января:

1349 год — во время погромов в Базеле (Швейцария) около 700 евреев сгорели заживо в своих домах — местное население решило, что именно евреи виновны в эпидемии бубонной чумы;
1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д’Арк под председательством епископа Кошона;
1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;
1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;
1648 год — Богдана Хмельницкого становится гетманом Запорожской Сечи;
1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;
1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;
1878 год — Умберто I стал королем Италии.
1916 год — поражением Антанты завершается попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;
1923 год — испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;
1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору;
1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;
1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;
1960 год — начинается строительство Асуанской плотины на Ниле в Египте;
1972 год — в гавани Гонконга начинает гореть и тонет океанский лайнер «Королева Елизавета», в то время самый большой в мире пассажирский корабль;
1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;
1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;
2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, сменяющий покойного Ясира Арафата;
2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;
2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

Какой сегодня день в Украине и мире

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Профессиональный праздник всех тех, кто является режиссером танца. Именно от них зависит, как будет рассказана история, они видят в движениях красоту и художественный вкус. Хореографы часто сочетают в своей работе творческий подход и спортивное упорство. Точно сложно сказать, когда возник танец. Даже у первобытных людей было что-то похожее. Даже тогда танцовщики вкладывали в свои движения настроение и эмоции. А с помощью ритуальных танцев повторяли движения животных и птиц.

Равномерно танец стал неотъемлемой частью жизни человека. Поэтому у разных народов мира сложились свои танцевальные традиции. Например, у украинцев это веселый и спортивный на вид гопак, а у японцев плавные движения, словно напоминающие воду. Выдающийся вклад в мир искусства танца внес хореограф Джордж Баланчин грузинского происхождения. В 1933 году он эмигрировал в США, где создал около 400 новаторских балетов. А благодаря выдающемуся украинскому хореографу Павлу Вирскому весь мир узнал об украинском народном танце.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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