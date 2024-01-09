Який сьогодні день: свята, прикмети та заборони 9 січня

Сьогодні, 9 січня, у світі святкують Міжнародний день хореографа. Віруючі вшановують пам’ять святого мученика Євстратія.
Яке сьогодні церковне свято
9 січня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Євстратія. Він постраждав за свою віру у Вірменію за часів правління імператора Діоклетіана. Спочатку за християнство постраждав священик Авксентій. Він був стійкий у своїй вірі, чим здивував Євстратія, який був мером міста та довгий час таємно сповідував християнство. Тому він вирішив зізнатися. Його схопили, довго катували, тримали у в’язниці, а потім стратили.
Що не можна робити 9 січня
- Не можна зловживати алкогольними напоями.
- Забороняється пришивати гудзики, щоби не було старих проблем.
- Не можна сваритися, лихословити і сваритися.
Народні прикмети та традиції на 9 січня
Серед наших пращурів було чимало цікавих прикмет.
- дивилися, який сьогодні день: птахи сіли на сніг — чекайте на стелю;
- на деревах сидить багато воронів – ударять сильні морози;
- ясна погода – до врожайного року;
- собака спить на снігу і згорнувся клубком – прийдуть холоди;
- кішка на ніч залізла на піч – буде похолодання;
- якщо кіт лежить животом догори – прийде тепла погода.
Іменинники 9 січня
- Євстрат,
- Петро,
- Філіп,
- Пахом,
- Захар,
- Антоніна.
Талісманом людини, народженої 9 січня, є олександрит. Гарний, рідкісний та дуже дорогий камінь. Здавна Олександру приписували магічні властивості. Зокрема, його вважали символом ревнощів, пристрасного кохання.
9 січня день народилися:
- 1875 – український історик, публіцист і політик, голова НТШ Степан Томашевський;
- 1987 – українська біатлоністка, заслужена майстриня спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор Олена Підгрушна (Білосюк);
- 1993 – офіцер ВПС України, Герой України Степан Тарабалка.
Календар важливих подій в Україні та світі за 9 січня:
1349 рік — під час погромів у Базелі (Швейцарія) близько 700 євреїв згоріли заживо у своїх оселях — місцеве населення вирішило, що саме євреї винні в епідемії бубонної чуми;
1431 рік — в Руані починається судовий процес над Жанною д’Арк під головуванням єпископа Кошона;
1449 рік — перша письмова згадка про лотерею, що була організована в Мілані для фінансування війни проти Венеції;
1599 рік — у Масселбурзі (Шотландія) створюють найдавнішау з офіційно зареєстрованих масонських лож;
1648 рік — Богдана Хмельницького стає гетьманом Запорізької Січі;
1799 рік — у Великій Британії вперше у світі вводять податок на прибуток;
1816 рік — перше випробування лампи Деві на копальнях Геббурна, Північно-Східна Англія;
1878 — Умберто I став королем Італії.
1916 рік — поразкою Антанти завершується спроба захопити протоки Дарданелли та Босфор під час Першої світової війни;
1923 рік — іспанський винахідник Хуан де ля Сієрва здійснює перший політ на винайденому ним автожирі;
1923 рік — оголошено дефолт Німеччини через невиконання нею зобов’язань щодо репарацій за Версальським договором;
1927 рік — у кінотеатрі Монреаля через паніку, викликану невеликим вибухом кінокамери, гине 78 людей, з них 77 — діти молодше за 18 років;
1951 рік — у Нью-Йорку відбувається офіційне відкриття штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй;
1960 рік — починається будівництва Асуанської греблі на Нілі в Єгипті;
1972 рік — у гавані Гонконгу починає горіти і тоне океанський лайнер “Королева Єлизавета”, на той час найбільший у світі пасажирський корабель;
1992 рік — Ґвінея, Венесуела і Чилі визнають незалежність України;
1992 рік — Україна встановлює дипломатичні відносини з КНДР;
2005 рік — на президентських виборах у Палестинській автономії перемагає колишній прем’єр-міністр Палестини Махмуд Аббас, який змінює покійного Ясіра Арафата;
2007 рік — CEO Apple Стів Джобс представляє перший iPhone;
2021 рік — авіакатастрофа пасажирського літака Boeing 737 в Індонезії.
Який сьогодні день в Україні і світі
9 січня в Україні і світі святкують Міжнародний день хореографа. Професійне свято всіх тих, хто є режисером танцю. Саме від них залежить, як буде розказана історія, вони бачать в рухах красу і художній смак. Хореографи часто поєднують в своїй роботі творчий підхід та спортивну завзятість. Точно важко сказати, коли виник танець. Навіть у первісних людей було щось схоже. Навіть тоді танцівники вкладали в свої рухи настрій та емоції. А за допомогою ритуальних танців повторювали рухи тварин і птахів.
Поступово танець став невід’ємною частиною життя людини. Тому в різних народів світу склалися свої танцювальні традиції. Наприклад, в українців це веселий та спортивний на вигляд гопак, а в японців плавні рухи, які наче нагадують воду. Визначний внесок у світ мистецтва танцю вніс хореограф Джордж Баланчин грузинського походження. 1933 року він емігрував до США, де створив близько 400 новаторських балетів. А завдяки видатному українському хореографу Павлу Вірському весь світ дізнався про український народний танець.