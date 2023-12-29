Какой сегодня день: праздники, приметы и запреты 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, в Украине отмечают День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Верующие чтят память младенцев Вифлеема.
Какой церковный праздник 29 декабря
29 декабря в церковном календаре – день памяти Вифлеемских младенцев. Во времена правления царя Ирода в Вифлееме родился Сын Божий, Иисус Христос. Тогда приказал правитель волхвам найти младенца. Они встретились с новорожденным, но не вернулись к царю. Тогда Ирод издал новый приказ — убивать всех младенцев в Вифлееме до двух лет. Тогда погибли около 14 тысяч детей. Но Иисус уже давно находился вместе с Девой Марией и Иосифом в Египте. За страшные действия царь был наказан страшной болезнью.
Что нельзя делать 29 декабря
- Запрещалось ходить в лес и вообще не выходить из дома, чтобы не схватила нечисть.
- Не следует также выпускать детей из дома.
- Нельзя браться за важные или трудные дела, потому что ничего не получится сделать.
Народные приметы и традиции на 29 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на небе низко плывут тучи — придет стужа;
- ночью мерцают звезды — к морозу;
- безоблачное небо и северный ветер указывают на наступление холодов;
- метель – день будет пасмурным;
- теплая погода показывает, что весна придет рано и будет теплой;
- лошади спят стоя – к морозу, а если ложатся на землю – будет оттепель.
В этот день наши предки старались следить за облаками и ветром, чтобы спрогнозировать погоду на ближайшие дни. Молодежь собиралась вместе и проводила время за посиделками. А вот женщины шли в церковь, чтобы помолиться за здоровье своих детей.
Именинники 29 декабря
- Вениамин,
- Георгий,
- Егор,
- Иван,
- Лаврентий,
- Макар,
- Маркел,
- Марк,
- Фаддей (Фадей),
- Теофил (Феофил),
- Феодосий,
- Юрий,
- Варвара,
- Анна,
- Ефросинья,
- Наталья,
- Евдокия.
Талисманом человека, рожденного 29 декабря, является топаз. Полудрагоценный камень с высокой прозрачностью. Его история насчитывает около 3 тысячелетий. Долгое время топаз считался талисманом моряков из-за своего синего оттенка.
29 декабря родились:
- 1970 год – украинский гимнаст, чемпион мира Григорий Мисютин;
- 1972 год – украинский актер театра и кино, министр культуры Украины Евгений Нищук;
- 1979 год – украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2000) Андрей Котельник.
Памятные даты 29 декабря
1845 год — через 9 лет после провозглашения независимости от Мексики Республика Техас вступает как 28-й штат в состав США, что становится причиной начала войны между США и Мексикой;
1891 год — Томас Эдисон получает патент радио;
1911 год — Игорь Сикорский на самолете собственной конструкции С-6 устанавливает мировой рекорд скорости полета с двумя пассажирами – 111 км/ч;
1937 год — вступает в силу конституция Ирландии;
1940 год — Лондон подвергается мощнейшему за все время 2-й Мировой войны налету немецких бомбардировщиков;
1989 год — федеральное собрание Чехословакии единогласно избирает писателя и диссидента Вацлава Гавела президентом страны;
1991 год — Независимость Украины признает Народная Республика Бангладеш;
1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Украинскую скаутскую организацию «Пласт»;
1995 год — открывают метрополитен в Днепре;
1996 год — в Гватемале заканчивается 36-летняя гражданская война;
1998 год — красные кхмеры в Камбодже просят прощения за геноцид 1970-х годов, в котором погибли около миллиона человек;
1999 год — Конституционный Суд Украины признает, что смертная казнь противоречит Конституции Украины;
2008 год — начинается новая «газовая война» России против Украины.
Какой сегодня день в Украине и мире
29 декабря в Украине отмечают День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Событие было создано 27 декабря 2010 года. Дату выбрали неслучайно. В этот день была создана пресс-служба Министерства обороны и состоялось назначение на должность военного пресс-секретаря суверенного государства. Военные журналисты часто рискуют своей жизнью, чтобы правдиво и быстро информировать общество о событиях в прифронтовых зонах. А еще они рассказывают о повседневной жизни военных, их задачах и проблемах.
Также 29 декабря Международный день виолончели. Ни один человек не может остаться равнодушным к звучанию этого музыкального инструмента. Хотя это праздник и неофициальный, но очень популярен среди музыкантов и настоящих ценителей музыки. Дату выбрали неслучайно. Именно 29 декабря 1876 родился известный каталонский виолончелист Пабло Кальзас. Считается, что он внес наибольший вклад в популяризацию виолончели.
А еще 29 декабря Международный день еврейской книги. Это важное событие, подчеркивающее богатую культурную традицию еврейского народа. Благодаря празднику можно углубиться в изучение произведений, рассказывающих о еврейской культуре, вере, истории. Это больше, чем просто празднование еврейской литературы. День стал настоящим окном для изучения глубины еврейской истории и вклада евреев в глобальное полотно взаимопонимания.