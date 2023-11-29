Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и приметы 29 ноября

Сегодня, 29 ноября, Международный день правозащитниц. Верующие чтят память святого мученика Парамона. До Нового года осталось 32 дня.
Какой церковный праздник 29 ноября
29 ноября в церковном календаре – день памяти святого мученика Парамона Вифинского. Он и 370 других мучеников пострадали за веру во Христа в 250 году, эолы императором был Декий. Правитель приказал заточить в тюрьму 370 христиан, заставляя их отречься от своей веры с помощью пыток. Парамон был местным и увидел мучения этих людей. Он открыто восстал против жестокости императора, признав религию Единого Бога. После этого он и другие христиане были убиты.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя в одном помещении подметать пол разными вениками.
- Не стоит беременным переступать через веник, роды будут тяжелыми.
- Запрещено злословить, ругаться, ссориться.
Народные приметы и традиции 28 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ярко светят звезды — к похолоданию, если тусклые — будут оттепели;
- снегопад предсказывает, что в следующем году будет хороший урожай;
- дым из дымохода поднимается столбом вверх к морозу, если стелется к потеплению;
- 29 ноября снегопад предвещает, что в следующем году будет хороший урожай.
По народным поверьям на Парамона люди могли предсказать погоду на всю зиму. Поэтому обязательно следили за ней. Также верили, если встать ранним утром, растопить в печи и позавтракать кашей, то все болезни обойдут стороной.
Именины 28 ноября празднуют:
Александр
Талисманом человека, рожденного 29 ноября, является рубин. Драгоценный камень, символизирующий страсть и любовь. Издавна рубин был известен поими магическими свойствами. Особенно сильным талисманом этот камень может стать для женщин, ведь он защищает от всех негативных воздействий.
29 ноября родились:
- 1778 год — украинский писатель Григорий Квитка-Основьяненко;
- 1899 год — украинский писатель Расстрелянного возрождения, участник Первых освободительной борьбы, расстрелян в 1934 году Григорий Косынка;
- 1978 год — украинский футболист («Шахтер» Донецк, сборная Украины), лучший бомбардир чемпионата Украины (2000) Андрей Воробей.
29 ноября в Украине и мире отмечают:
- 29 ноября Международный день ягуара. Официальным праздниом он стал в 2018 году на форуме в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН. В заседании приняли участие 14 стран, на территории которых проживают ягуары. В последние годы популяция животных начала резко уменьшаться. На форуме также приняли программу Jaguar 2030, чтобы объединить усилия разных государств, местных сообществ, неправительственных организаций для сохранения ягуаров.
- 29 ноября в Украине и мире празднуют Международный день правозащитниц. Этот праздник является чествованием женщин, отстаивающих права людей, а также девушек, женщин и ЛГБТ-сообщества. Этот день был создан не только для признания, но и чтобы показать ответственность государства в обеспечении прав этих защитниц прав человека и продвижении и защите прав других.
- Также 29 ноября День электронных поздравлений. Праздник был создан в честь различных поздравительных открыток, которые можно использовать через Сеть и отправлять в мессенджерах, по электронной почте, в социальных сетях и т.д. Доподлинно неизвестно, когда именно был основан этот интересный праздник, но существует мнение, что это произошло в 1990 году.
- А еще 29 ноября Всемирный день муравьедов. Муравьеды считают одними из самых интересных и уникальных животных. Их сразу можно узнать по характерным длинным мордашкам и кустистым хвостам. День был создан, чтобы привлечь внимание к их важности в экологической системе нашей планеты, а также указать на проблемы, с которыми эти странные создания сталкиваются.