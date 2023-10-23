Який сьогодні день: свята, іменини, прикмети та заборони 23 жовтня

Яке православне свято припадає на сьогодні, 23 жовтня

Яків день – така народна назва дня, коли Православна церква вшановує пам’ять святого апостола Якова.

Він був сином святого Йосипа, чоловіка Діви Марії. Яків – один із сімдесяти молодших апостолів і його часто називали “братом Господнім”. З давніх-давен святого Якова вважали покровителем тих чоловіків, які виконують важку фізичну працю.

Що не можна робити 23 жовтня

Цього дня вважалося нещасливим займатися чужими справами. Не варто тримати зла на інших, краще покаятися. Забороняється з’ясовувати стосунки чи сваритися.

Народні прикмети 23 жовтня

якщо йде град – через два тижні буде справжня зима;

якщо випало багато снігу і він не розтанув — чекайте теплу зиму;

якщо йде дощ – наступний рік буде врожайним.

Сьогодні проводять так звані “бджолині хороводи” – намагаються з’їсти якомога більше меду, тому що існує повір’я, що кількість меду, що з’їв, впливає на те, скільки його буде в наступному році.

На столі зазвичай з’являються страви з медом. Чоловіки обов’язково беруться за важку роботу, яку потрібно виконати вдома, бо цього дня точно все вийде.

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Важливі події 23 жовтня:

787 рік – проходить Другий Нікейський собор християнської церкви, що встановлює порядок шанування ікон;

1086 рік – мусульманські війська розбивають християн при Саграхасі в Іспанії;

1917 рік — Павло Скоропадський стає гетьманом українського козацтва;

1946 рік – починається перше засідання Генеральної Асамблеї ООН;

1956 рік – у столиці Угорщини, Будапешті розпочинається антирадянське повстання: 200-тисячна народна демонстрація солідарності з повсталими робітниками Польської Народної Республіки була розстріляна прорадянською службою ;

1990 рік – Верховна Рада УРСР, в результаті Революції на Граніті голосує за відставку Прем’єр-міністра Масола;

2001 рік – Компанія Apple показує перший iPod.

Іменини:

Яків;

Святослав;

Ігор.

Талісманом людини, народженої 23 жовтня, є аметист. Це самоцвіт, який вважається найдорожчим різновидом кварцу. Давно вірили, що аметист є символом чистоти, гармонії, відданості. Також вважається, що він допомагає очистити будь-яке місце від негативу.

Цього дня народилися:

1886 рік – український авіаінженер, спортсмен Харитон Славоросов;

1928 рік – український кінорежисер Артур Войтецький;

1989 рік – український футболіст, гравець Борусії Дортмунд та збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.

23 жовтня в Україніне та світі святкують:

День організаторів заходів. Це свято присвячене всім тим, хто працює, щоб створити незабутні враження та пам’ятні спогади для всіх учасників будь-якого заходу. Планування заходів є важливою частиною історії людини. У стародавніх імперіях любили влаштовувати грандіозні вечірки, тому організатори завжди були шановними людьми.

Також 23 жовтня в Україні відзначається День рекламіста . Це свято розпочалося 1994 року. Рекламісти – це дуже креативні люди, які можуть нічого створити геніальну ідею. До святкування цього дня часто приєднуються і родинні реклами професії дизайнери, маркетологи.

Також 23 жовтня відзначають Міжнародний день шкільних бібліотек . Наші пращури дуже цінували книги та освіту. Князь Володимир за часів Київської Русі відкрив спеціальні школи, де учні навчалися, переписуючи давні книжки. Перша бібліотека на території сучасної України була відкрита князем Ярославом Мудрим у Києві. У XI столітті вже існували “школи книжкового вчення”, де готували фахівців культури, управління, церковного життя. Важливою подією у бібліотечній справі стала поява друкарства. У XVI столітті з’явилися великі книгосховища у Львові та Острозі, а у 1630-х роках розпочалося формування бібліотеки Києво-Могилянської академії.

23 жовтня також відзначається Міжнародний день снігового барсу . Сніговий барс знаходиться під захистом Червоної Книги, тому що через його незвичайне забарвлення та цінне хутро ця тварина стала жертвою браконьєрів. Головна мета цього дня – привернути увагу людей до цих прекрасних тварин і зберегти їх у природному середовищі.