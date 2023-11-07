Погода в Одессе: понадобятся ли зонтики 8 ноября

Завтра, 8 ноября, в Одессе и области ожидается облачная погода и умеренный дождь. В Гидрометцентре Черного и Азовского морей прогнозируют на завтра порывистый ветер до 17 м/с. Температура воздуха днем в Одессе до 18°С, в области — до 15-20°С.
Прогноз погоды в Одессе 8 ноября
Облачно. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 м/с, утром и в первой половине дня порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 10-12°С, днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области 8 ноября
Облачно. Ночью местами небольшой дождь, утром и днем умеренный дождь.
Ветер южный, во второй половине дня западный, 9-14 м/с, утром и в первой половине дня порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 7-12°С, днем 15-20°С.
На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.