Погода в Одессе 31 декабря: каким будет последний день 2023 года

Завтра, в воскресенье, 31 декабря 2023 года, последний день уходящего года, в Одессе и Одесской области будет облачно с прояснениями, а ночью и утром – туманно.
Такой прогноз дали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 31 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром туман.
Ветер западный, во второй половине дня юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 31 декабря
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, местами гололедица.
Ветер западный, во второй половине дня юго-западный, 6-11 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 4°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, местами гололедица.
Автор фото: Александр Бурлак