Погода в Одессе 31 декабря: каким будет последний день 2023 года

Погода в Одессе 26 декабря: объявлено штормовое предупреждение Во вторник, 26 декабря, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются порывы западного ветра 15-20 м/с. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. ПОДРОБНЕЕ