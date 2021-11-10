Какой праздник у православных сегодня?

Сегодня, 10 ноября, православные вспоминают святую Параскеву.

Кто такая святая Параскева?

Согласно преданию, Параскева родилась в годы царствования императора Диоклетиана в городе Иконий (Малая Азия), в семье богатого сенатора-христианина. Родители назвали её в честь дня крестных страданий Иисуса Христа — Пятницей (по-гречески Параскева). Девочка с ранних лет решила вести аскетический образ жизни.

В период гонений на христиан над святой жестоко издевались, после чего её обезглавили.

Как изображается святая Параскева?

Великомученица Параскева обычно изображалась в красном мафории (ризе), с крестом в руках. На старых иконах святую писали на обороте образа Богоматери. Иконописцы обычно представляли мученицу суровой подвижницей высокого роста с лучезарным венцом на голове.

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