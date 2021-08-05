Какой праздник у православных 5 августа?

Почаевская икона Божией Матери — одна из наиболее чтимых святынь Православной Церкви. Находится она в Успенской Почаевской лавре в городе Почаеве Тернопольской области Украины. По преданию, её подарила инокам дворянка Анна Гойская. В свою очередь женщина получила её в дар в 1559 году от проезжавшего мимо Почаева митрополита Неофита, будущего патриарха Константинопольского.

С этой иконой связывают многочисленные чудеса. Так, по легенде, одно из них произошло во время войны с татарами в 1675 году. Утром 5 августа (23 июля по старому стилю) враг планировал штурмовать монахов. Игумен же велел петь акафист Божией Матери. Внезапно над храмом появилась Богородица с небесными ангелами, держащими обнаженные мечи. Захватчики приняли небесное воинство за привидение и начали стрелять в Божью Матерь и преподобного Иова, но стрелы возвращались назад и ранили стрелков. Ужас охватил неприятеля. В паническом бегстве они убивали друг друга. Защитники монастыря устремились в погоню и захватили многих в плен. Некоторые пленные впоследствии приняли христианскую веру и остались в обители навсегда.