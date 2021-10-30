Какой праздник у католиков сегодня?

Кто такой Алексей Зарицкий?

Алексей Зарицкий родился в 17 октября 1912 года в селе Бильче (ныне Львовская область, Украина). В 1931 году поступил в духовную семинарию Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. Через пять лет он стал священником.

Аресты и ссылки в Сибирь

В конце 1940-х годов Зарицкого арестовала советская власть. Его отправили в лагеря Восточной Сибири, затем в Мордовии, а потом сослали в Караганду. В 1956 году его освободили и через год реабилитировали.

Священник остался жить в Казахстане. Он вёл миссионерскую деятельность среди католиков как византийского, так и латинского обряда. Также Зарицкий посещал Поволжье. Его назначили апостольским администратором Казахстана и Сибири.

Когда Алексея Зарицкого причислили к лику блаженных?

В 1962 году Зарицкого снова арестовали и отправили в лагерь под Карагандой, где он в 1963 году он умер от гастрита и гипертонического криза. Позже его останки перезахоронили на кладбище села Рясна Русская Львовской области.

В 2001 году папа Иоанн Павел II причислил Алексея Зарицкого к лику блаженных.

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