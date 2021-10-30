Новости Одессы и Одесской области

Какой праздник у католиков сегодня?

Какой праздник у католиков сегодня?

Сегодня, 30 октября, западные христиане вспоминают блаженного Алексея Зарицкого.

Кто такой Алексей Зарицкий?

Подписаться

Алексей Зарицкий родился в 17 октября 1912 года в селе Бильче (ныне Львовская область, Украина). В 1931 году поступил в духовную семинарию Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви. Через пять лет он стал священником.

Аресты и ссылки в Сибирь

В конце 1940-х годов Зарицкого арестовала советская власть. Его отправили в лагеря Восточной Сибири, затем в Мордовии, а потом сослали в Караганду. В 1956 году его освободили и через год реабилитировали.

Священник остался жить в Казахстане. Он вёл миссионерскую деятельность среди католиков как византийского, так и латинского обряда. Также Зарицкий посещал Поволжье. Его назначили апостольским администратором Казахстана и Сибири.

Когда Алексея Зарицкого причислили к лику блаженных?

В 1962 году Зарицкого снова арестовали и отправили в лагерь под Карагандой, где он в 1963 году он умер от гастрита и гипертонического криза. Позже его останки перезахоронили на кладбище села Рясна Русская Львовской области.

В 2001 году папа Иоанн Павел II причислил Алексея Зарицкого к лику блаженных.

Также читайте: За что католическая монахиня получила звание Учителя Церкви?

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить