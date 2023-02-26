Какой будет погода в Одессе 27 февраля?

В понедельник, 27 февраля 2023 года ночью температура воздуха будет 2-7 тепла, днем 9-14. Возможны небольшие осадки. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 27 февраля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С тепла.
Погода в Одесской области 27 февраля
Облачно с прояснениями. На севере региона небольшие дожди.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°С тепла, днем 9-14°С тепла, на севере 4-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.