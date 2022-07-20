Какой будет погода в Одессе 21 июля?

В четверг, 21 июля, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха +29°С.
Прогноз погоды представлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
21 июля июля в Одессе прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-19°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области 21июля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью 14-19°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз пожарной опасности: 21-23 июля по Одесской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класса), местами высокая (IV класса).