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Дорогое электричество: какие тарифы будут с 1 мая

Дорогое электричество: какие тарифы будут с 1 мая

В мае потребителей ожидает очередной скачок цен на коммуналку. На днях газоснабжающие компании опубликовали свои годовые тарифы на газ — для населения голубое топливо вновь подорожало. Могут также вырасти и счета за свет.

1 мая истекает срок действия постановления Кабмина, ограничившего рост тарифов на электроэнергию для населения. К каким изменениям в платежках надо готовиться, выясняла «Одесская жизнь».

Свет дороже на треть?

Тарифы на электричество правительство собиралось поднимать еще в апреле. Отсрочку мы получили, видимо, ненадолго. Постановление Кабмина №238 истекает 1 мая. И Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) разработала три сценария поэтапного повышения тарифов на свет для населения.

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ. С 1 мая Кабмин не пойдет на повышение тарифов на электричество и «заморозит» цены на электроэнергию для домохозяйств до конца года.

УМЕРЕННЫЙ. С 1 мая Кабмин повысит тариф на электроэнергию на 15%. И еще на 15% — с 1 сентября. Таким образом, к осени 1 киловатт-час электроэнергии подорожает на 30% — до 2,22 гривни.

ЖЕСТКИЙ. Тариф на электричество 1,68 гривни за 1 киловатт-час просуществует до июля 2021 года. А затем его повысят сразу на 30%. Это эксперты считают самым вероятным.

Правда, есть информация, что подорожание коснется не всех пользователей, а только тех, кто тратит в месяц более 300 – 500 кВт/ч. К ним относятся хозяева больших квартир и домов, а также те, кто отапливает свои жилища электричеством.

Так или иначе, план Нацкомиссии предполагает постепенное повышение цен на электроэнергию для населения в течение двух следующих лет — вплоть до мая 2023 года. Каждый год тариф планируют увеличивать на 30%. В таком случае, стоимость одного киловатт-часа достигнет 3,48 гривни. А с сентября 2023 года НКРЭКУ может предложить Кабмину и вовсе отменить госрегулирование тарифов и перевести население на рыночные условия покупки электроэнергии.

Сколько и как будем платить за газ?

По решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 мая 2021 года для потребителей газа автоматически вводится годовой фиксированный тариф*. Кроме фиксированного тарифа, поставщик может предлагать и коммерческие, которые будут меняться чаще.

Напомним, в последние месяцы действовала единая цена, утвержденная Кабмином, — 6,99 гривни за куб. Но с мая всех автоматически переводят на годовой тариф. Разброс тарифов — более чем в полтора раза — по частным компаниям. Верхняя ценовая планка более чем вдвое превышает тариф 6,99 гривни, установленный Кабмином, как было заявлено, для стабилизации цен на газ и поиска решения по годовой формуле.

Подорожает ли отопление?

Повышение газовых тарифов автоматически поднимет цены в платежках и на отопление. Хотя в марте «Нафтогаз» немного понизил оптовые ценники для поставщиков тепла населению. Но из-за достаточно высокой стоимости природного газа у предприятий накопились значительные долги. Потому тепловики будут вынуждены поднимать тарифы. По самым скромным оценкам, считают эксперты, во время отопительного сезона цены на отопление увеличатся на 20-22%.

Ранее мы разбирались, могут ли отменить ночной тариф на электричество.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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