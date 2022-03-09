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Какими будут зарплаты бюджетников во время войны

Какими будут зарплаты бюджетников во время войны

Кабинет министров урегулировал вопрос заработной платы сотрудников бюджетных организаций на период военного времени.   Об этом говорится  в постановлении Кабмина от 7 марта 2022 года №221.

Рецепты

Документ предоставляет право руководству государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются либо дотируются из бюджета, до прекращения или отмены военного положения в Украине самостоятельно определять размер оплаты времени простоя сотрудников.

Оплата должна находиться в границах фонда заработной платы, предусмотренной  бюджетом организации. Вместе с тем, согласно документу, зарплаты бюджетников во время войны не должны быть ниже двух третей тарифной ставки установленного сотруднику должностного оклада.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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