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Какими будут отключения света в Одессе 26 января

Какими будут отключения света в Одессе 26 января

В четверг, 26 января 2023 года, ситуация с отключениями электроэнергии повторят предыдущие дни – до 7 утра – экстренные отключения, потом – по графикам.

Об этом сообщает компания ДТЭК Одесские электросети.

Энергетики приводят также лимиты на завтрашний день, которые выделила “Укрэнерго” для нашего региона:

  • днем 601 МВт
  • ночью 441 МВт

Такие лимиты позволяют применить на Одесщине графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00. Но отключать свет при этом будут 3/6  — три часа со светом, и 6 часов — без.

Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете на сайте «Одесские электросети» перейдя по этой ссылке: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.

Но этот сайт может быть недоступен из-за большого числа посетителей. В таком случае, если вы знаете свою группу отключений, то можете узнать когда у вас отключат свет по приведенным ниже графикам.

Отметим, что в связи с малыми лимита электроэнергии свят отключают не только в черной, но и в серой зонах.

Графики отключения света в Одессе

Ранее «Одесская Жизнь» объясняла, почему в Одессе и области свет дают только 6 часов в сутки?

Также мы сообщали, что регулятор оштрафовал ДТЭК Одесские электросети за несоблюдение графиков отключений.

Инфографика: Суспільне. Одеса

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Редакция ПРОФИЛЬ

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